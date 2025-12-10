浪琴香港國際賽事│「遨遊氣泡」力爭蟬聯浪琴香港一哩錦標冠軍 與頂尖巨星看齊

「遨遊氣泡」將於週日（12月14日）在沙田出爭浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽），冀能繼去年後再次登上冠軍寶座，與少數能蟬聯此賽冠軍的馬壇頂尖巨星看齊。



歷屆香港一哩錦標中，只有頂尖巨星「壟斷」、「好爸爸」、「美麗傳承」及「金鎗六十」曾成功連續兩屆奪冠。「遨遊氣泡」若可再度勝出這項總獎金高達三千六百萬港元的大賽的話，牠的頂尖巨星地位將毋庸置疑。



「遨遊氣泡」去年在此賽以壓倒性姿態掄元，之後更接連攻下董事盃（1600米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及渣打冠軍暨遮打盃（2400米）三項一級賽，成為近三十一年來香港首匹三冠王。

「遨遊氣泡」去年在此賽以壓倒性姿態掄元，之後更接連攻下董事盃（1600米）、花旗銀行香港金盃（2000米）及渣打冠軍暨遮打盃（2400米）三項一級賽，成為近三十一年來香港首匹三冠王。

「遨遊氣泡」與潘頓週日將再度攜手爭標，這對人馬拍檔的合作可追溯至2022年。

「遨遊氣泡」攻下這些大賽時均由麥道朗主轡，上仗則與潘頓故劍重逢，在中銀香港馬會盃（2000米二級賽）中力追「浪漫勇士」至終點。「遨遊氣泡」與潘頓週日將再度攜手爭標，這對人馬拍檔的合作可追溯至2022年。



潘頓說：「馬兒是匹優秀的坐騎，在我胯下取得首場勝仗。我本以為牠是匹會續有進步的短途馬，結果牠先後勝出（香港）經典一哩賽及（寶馬香港）打吡大賽（2000米）。牠顯然成為了一匹遠超我當初想像的佳駟。牠已是一匹不折不扣的巨星。如果你翻看馬兒的紀錄，便知道牠是一匹十分出色的賽駒。」



「遨遊氣泡」至今仍被視為一匹中距離馬，但牠曾分別攻下香港經典一哩賽（1600米）及兩屆董事盃（1600米），證明牠能適應廣泛途程，但這匹七歲馬今仗縮程令潘頓略有顧慮。



他說：「馬兒將由2000米縮回1600米，但去年牠這樣做時顯得有點吃力，令我有點顧慮。希望牠能抽得好檔，取位順暢。」



「牠去年的表現真的讓我很驚訝，因為我始終覺得牠是匹一哩馬。當牠增程至2000米時，牠似乎已達至另一層次；之後再增程至2400米時，牠又再次變成另一匹馬。」



「馬兒也許更適合跑一又四分一哩或一哩半途程，但牠是匹很討人喜愛的坐騎，會配合你的一切要求。」

「遨遊氣泡」(圖) 上仗與潘頓故劍重逢，在中銀香港馬會盃（2000米二級賽）中力追「浪漫勇士」至終點。



「遨遊氣泡」週日雖然毋須再為應付「浪漫勇士」而操心，但牠的實力仍會於週日受到大考驗，將與「神志勇進」、「港邊小區」、「巧繡生花」及「紅運帝王」四匹一級賽盟主及其他佳駟同場爭勝，其中「紅運帝王」曾於4月的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）中擊敗「遨遊氣泡」封王。



潘頓說：「這是一場水準甚高的賽事，或許會成為當天各場比賽中最具看頭的一仗。參賽陣容非常鼎盛，來自各地的馬匹紛紛前來爭標。」

布文認為，去年的浪琴香港短途錦標是「驕陽明駒」最接近擊敗「嘉應高昇」的一役，當時「嘉應高昇」剛在前哨戰中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）中刷新沙田1200米的場地時間紀錄，其後狀態或許稍為回落。



布文認為「嘉應高昇」於首次打破場地時間紀錄後，在浪琴香港短途錦標中未能交出最高水準，但牠該仗仍能以半個馬位之先掄元。



布文說：「我認為從『嘉應高昇』今年的備戰情況來看，牠將會在這場短途賽中交出最佳表現。但願我看錯吧，不過情況看來的確如此，但我相信『驕陽明駒』也已準備就緒，可望交出牠今季、甚至是牠生涯中最出色的表現。」



同場「里見夢境」的鞍上人莫雅則指出，這匹國際佳駟已兩度在沙田跑入位置，包括去年在浪琴香港短途錦標中跑獲接近的季軍。



莫雅說：「牠（『里見夢境』）曾在這裏奪得亞軍及季軍，所以跑此場有佳績為據，而且牠本身是一級賽冠軍。雖然牠今仗將要與全球最出色的短途馬同場競技，但牠也是一匹很好的坐騎。」



麥道朗表示，他在浪琴香港短途錦標的坐騎「舉步生風」是一匹佳駟，但相信馬兒今仗未必能擊敗「嘉應高昇」。「舉步生風」上仗在「嘉應高昇」之後勇奪亞軍。



麥道朗認為潘頓與「嘉應高昇」這對人馬拍檔是天作之合。



「人和馬皆有同樣風範，都是堅毅不屈的競爭對手。」



麥道朗又表示，「嘉應高昇」的競跑風格與冠軍雌馬「魚子精華」相似。「魚子精華」在生涯中二十五次出賽未嘗一敗。



麥道朗說：「兩駒都堅毅無比，不會輕易退讓，而『嘉應高昇』也有點像『浪漫勇士』，總會成為眾矢之的，大家都希望擊敗牠。」