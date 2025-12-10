浪琴國際騎師錦標賽│ 2025「浪琴國際騎師錦標賽」 世界頂尖騎師匯聚跑馬地馬場  Now United傾力演出見證王者誕生

國際賽事週焦點之一「浪琴國際騎師錦標賽」於12月10日（星期三）晚上在跑馬地馬場舉行。作為全球獎金最豐厚的騎師挑戰賽之一，今年的「浪琴國際騎師錦標賽」將匯聚來自全球各地十二位頂級好手，開展一場技術與速度的巔峰對決。入場人士可以一睹一眾星級騎師在四場激烈比賽的英姿。當日活動將於下午4時45分開始，開幕典禮將於第三場賽事後舉行，國際流行音樂組合Now United當晚將作現場表演。而DJ Willy Monfret將於下午5時率先表演揭開序幕，一同迎接世界級賽馬活動。



跑馬地馬場將於12月10日化身競技舞台，讓十二位全球頂尖騎師，包括三度榮膺浪琴全球最佳騎師的麥道朗，在「浪琴國際騎師錦標賽」參與四場角逐。四場賽事的總獎金高達七百五十萬港元，總成績位列前三名的騎師可額外獲得總共一百萬港元的獎金。

國際流行音樂組合Now United於完成海外多場演唱會後回歸，並以香港作為巡迴演唱會終站，於「浪琴國際騎師錦標賽」在跑馬地馬場呈獻精彩現場演出。這支由來自世界各地年輕歌手及舞者組成的團隊，成員包括由馬會與國際娛樂品牌XIX Entertainment聯手策動的「星動發展計劃」中，選出的中國香港區代表曾家瑩（Ariel），以及來自北京的王南鈞 (Krystian)。他們將帶來一場歌舞盛宴，將賽馬的激情與流行節拍巧妙相融，為入場人士呈獻難忘的娛樂體驗。

國際流行音樂組合Now United (圖) 於完成海外多場演唱會後回歸，並以香港作為巡迴演唱會終站，於「浪琴國際騎師錦標賽」在跑馬地馬場呈獻精彩現場演出。

全新推出的賽馬音樂體驗套票現已開放預訂。持有套票可以在「啤酒園」露台黃金位置，近距離欣賞Now United 的現場演出，並獲得限量簽名馬仔乙隻。持有套票現場可享無限暢飲精選啤酒、葡萄酒及小食，搭配貼心送餐服務，同時投入精彩賽事，見證「浪琴國際騎師錦標賽」冠軍騎師誕生。立即預訂：https://shorturl.at/BgWEz。





請把握機會，親臨期間限定的「IJC英雄AI照相館」，與一眾國際騎師共同拍下專屬漫畫風格「合照」。讓觀眾於觀賞精彩賽事的同時，體驗科技與賽馬的創新交融。



全晚共編排9場精彩賽事，頭場賽事於晚上6時30 分開跑，沙田及跑馬地馬場於下午4時30 分開放入場。

