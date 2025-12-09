Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際騎師錦標賽│騎師賽記招女將先贏勢 「憑真材實料，非作點綴」

馬圈快訊
更新時間：22:11 2025-12-09 HKT
發佈時間：22:11 2025-12-09 HKT

香港國際賽事屬世界馬壇年終盛事，四場國際一級賽於周日在沙田馬場上演前，明夜在跑馬地舉行的國際騎師錦標賽是傳統「前菜」。一如往年，馬會今屆從海外邀來9位頂尖騎師來港，跟3位本地高手齊集在跑馬地，以4關賽事決高下。為了隆重其事，馬會今午假座中環大館為騎師賽造勢，讓12位馬上高手會見中外傳媒，並齊齊上台座談參賽願景，以及與馬會行政總裁應家柏談笑風生，「先禮後兵」場面輕鬆。

國際騎師錦標賽自從1998年首屆以來，從未有過女騎師稱王，故此今日記招上，雙雙連續兩屆參戰的杜苑欣與金美琪，成為焦點人物。兩位馬背上的女中豪傑，異口同聲表示，獲邀來港參戰是憑真材實料，而非因為女兒身才獲邀作點綴，同時更可證明到賽馬是少數能讓男女公平競技的頂尖運動。

杜苑欣早在英國與歐洲已有輝煌戰績，曾多次勝出一級賽頭馬，更曾三度在國際騎師錦標賽躋身三甲，早前已先來港作短期客串，為明夜再會群雄做足準備。至於同樣出生英國的金美琪則在澳洲發展事業，今年更成為首位在日本贏得平地一級賽的女騎師，她今午在台上表示：「這反映出時代趨勢，愈來愈多女性在頂級賽事中突圍。」

杜苑欣亦感同身受：「我們的成就贏得了這些機會，我與一眾男騎師是公平競爭的。」今屆國際騎師錦標賽，被視為奪標大熱的是曾三度封王的八屆香港冠軍騎師潘頓，杜苑欣與金美琪兩位女將都被視為爭勝黑馬。

