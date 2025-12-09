希斯「天星」「凝妙星」

明晚國際騎師錦標賽，希斯在四關賽事共派七駒上陣，聲勢浩大，練者表示今次派遣的參賽馬都是近績和狀態良好，而且抽到的配搭亦理想，希望屆時能夠取得佳績，其中以「天星」和「凝妙星」兩駒理應最具爭勝機會。

天星配麥道朗

「天星」前仗初跑谷草千二米即取得勝利。

第八場三班千二米，希斯將以「天星」和「友愛心得」兩駒上陣，希斯分析牠們的機會時說：「『天星』前仗初跑谷草千二米即取得勝利，上場再跑同程卻稍欠運氣，結果與多匹對手一同衝過終點，僅以一馬頸位之差跑第四，敗得相當不值，今次再跑同程，由麥道朗執韁，希望屆時有更佳際遇，能再次走入前列；至於『友愛心得』最近狀態回勇，上仗即贏得在港第二場頭馬，此駒在港出賽次數不算太多，按理仍有進步空間，今次配金美琪再跑同程，未嘗不可再次走入前列。」

凝妙星力爭首捷

「凝妙星」今次配上屆騎師賽冠軍巴米高。

第五場四班一哩，希廄將以三駒迎戰，包括最近兩場成為熱門卻走勢平平的「凝妙星」，今次配上屆騎師賽冠軍巴米高，練者說：「前仗『凝妙星』直路上受阻致敗，上場再跑同程，即使仍然未能上名，但是僅落後頭馬兩個馬位，演出並非太差，今次『凝妙星」繼續進攻谷草中距離，希望臨場能夠發揮出真正實力，爭取在港首場頭馬，至於同場兩匹廄侶『久久為尊』和『青春力量』跑此程亦合適，更分別配麥道朗和潘頓兩大好手，我亦期望牠們臨場發揮得好，爭取前列最接近位置而回。」

最後，希斯表示「建測羣英」上場贏馬後，今次升上三班出賽，面對更強對手，爭勝難度大增，但畢竟馬兒新勝猶勇，狀態肯定不成疑問，加上牠跑法主動，跑中距離亦特別準繩，以及排二檔亦有利其跑法，所以「建測羣英」未嘗不可走入前列一席。

文傑

