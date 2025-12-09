Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪琴國際騎師錦標賽│莫雅「相映紅」爭連捷

馬圈快訊
更新時間：14:24 2025-12-09 HKT
發佈時間：14:24 2025-12-09 HKT

周三晚國際騎師邀請賽，殿堂級騎師莫雅在第五場騎師賽第二關抽到方廄的「相映紅」，此馬新勝猶勇，有力為騎者在國際騎師錦標賽中爭分。

「相映紅」上場季內初出即勝，馬主蕭劍新在賽後受訪時坦言是意外驚喜，他表示馬兒上場始終相隔十個月久休復出，他原以為馬兒末段會力弱，無以為繼，估不到末段贏來猶有餘力，更以快時間完成賽事，表現比馬主預期中好。

蕭劍新受訪時又提到，方嘉柏早於上季已經對他說「相映紅」的質素其實不俗，只是馬兒當時未長肉，需要多一點時間成長。蕭劍新十分信任方嘉柏的專業判斷，願意給予時間和耐性等待。「相映紅」上場久休復出即贏，可見馬兒今季成熟漸足。方嘉柏和蕭氏家族向來合作愉快，方仔當然希望「相映紅」繼續贏馬，今場抽到高手莫雅，力爭連捷。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

