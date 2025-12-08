廖康銘「勁沙塵」「電源之駒」

香港國際騎師錦標賽，將於周三晚在跑馬地馬場揭開戰幔，今晨馬會假沙田馬場會員廂房，舉行騎師賽配馬儀式，一眾騎師、練馬師、馬主及馬會高層均有出席，場面熱鬧。

勁沙塵贏馬補中

「勁沙塵」將出戰騎師賽第三關第七場三班一哩。

每年配馬儀式，照例有人歡笑有人愁，當中廖康銘對騎師配搭感到滿意，他在其中三關錦標賽皆有派馬上陣。騎師賽第三關第七場三班一哩，「勁沙塵」抽配何澤堯，廖康銘說：「何澤堯騎功好且熟悉谷草，由他策騎『勁沙塵』我當然滿意，此馬近兩仗在田草千六米均跑獲季軍，證明合跑中距離，轉戰谷草我認為一樣可以應任，希望可贏馬補中。」

電源之駒駕輕就熟

「電源之駒」將出戰騎師賽第四關第八場三班千二米。

第四關第八場三班千二米，「電源之駒」將由布文執韁，廖康銘說：「今季『電源之駒』季內三戰均由布文策騎，如今巧合地人馬重逢，可謂駕輕就熟。上仗此馬在谷草千二米跑第四，只落後頭馬個多馬位，反映已重上正軌，周三晚排在有利三檔，必爭取前列歸來。」

至於頭關第四場四班一千米，「枕頭之星」抽配杜苑欣，廖康銘指此馬近仗未能上名令其頗失望，周三晚排在三檔起步，希望能借其騎功發揮出速度，在此走入三甲。

文傑