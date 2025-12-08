Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康銘「勁沙塵」「電源之駒」

馬圈快訊
更新時間：17:34 2025-12-08 HKT
發佈時間：17:34 2025-12-08 HKT

香港國際騎師錦標賽，將於周三晚在跑馬地馬場揭開戰幔，今晨馬會假沙田馬場會員廂房，舉行騎師賽配馬儀式，一眾騎師、練馬師、馬主及馬會高層均有出席，場面熱鬧。

勁沙塵贏馬補中

「勁沙塵」將出戰騎師賽第三關第七場三班一哩。
「勁沙塵」將出戰騎師賽第三關第七場三班一哩。

每年配馬儀式，照例有人歡笑有人愁，當中廖康銘對騎師配搭感到滿意，他在其中三關錦標賽皆有派馬上陣。騎師賽第三關第七場三班一哩，「勁沙塵」抽配何澤堯，廖康銘說：「何澤堯騎功好且熟悉谷草，由他策騎『勁沙塵』我當然滿意，此馬近兩仗在田草千六米均跑獲季軍，證明合跑中距離，轉戰谷草我認為一樣可以應任，希望可贏馬補中。」

電源之駒駕輕就熟

「電源之駒」將出戰騎師賽第四關第八場三班千二米。
「電源之駒」將出戰騎師賽第四關第八場三班千二米。

第四關第八場三班千二米，「電源之駒」將由布文執韁，廖康銘說：「今季『電源之駒』季內三戰均由布文策騎，如今巧合地人馬重逢，可謂駕輕就熟。上仗此馬在谷草千二米跑第四，只落後頭馬個多馬位，反映已重上正軌，周三晚排在有利三檔，必爭取前列歸來。」

至於頭關第四場四班一千米，「枕頭之星」抽配杜苑欣，廖康銘指此馬近仗未能上名令其頗失望，周三晚排在三檔起步，希望能借其騎功發揮出速度，在此走入三甲。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
18小時前
立法會選舉｜方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
02:10
立法會選舉｜票后方國珊剖白勝選「轉捩點」：以前比較激進 感性告知已逝父母「你個女得咗」
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
02:21
大埔宏福苑五級火│父母料罹難 陳小姐DNA採樣 「好想畀返身份佢哋 」嘆申援過程辛苦
突發
3小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
3小時前
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
前TVB「靚仔過梁朝偉」男星超市貪婪試食？挺巨腩狀態今非昔比  養三頭家傳年花500萬
影視圈
9小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
02:10
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
12小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
8小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
立法會選舉︱新議會40人屬新面孔 27人身兼全國人大政協 佔總數三成歷屆最多
政情
5小時前
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」，指因傳媒報道受壓。王仁昌攝
張柏芝庭上哭訴「兩日無瞓覺」翻看文件「飽受折磨」　稱因傳媒報道令其受壓
社會
4小時前