浪琴國際騎師錦標賽│潘頓迎戰全球頂尖好手力爭第四次封王

香港冠軍騎師潘頓將於週三（12月10日）晚上競逐浪琴國際騎師錦標賽，他期待把握這個機會與世界頂尖好手一較高下，盼能取得佳績破紀錄地第四度封王。



潘頓目前在香港騎師榜上高踞榜首，暫時拋離次席騎師布文二十七場頭馬之多，繼續向第九次登上香港冠軍騎師寶座的目標進發，但對他來說，競逐這項每年一度雲集全球菁英的騎師賽事是一種截然不同的挑戰。潘頓曾分別於2017年、2020年及2021年三度在總獎金達一百萬港元的浪琴國際騎師錦標賽中奪得冠軍。



潘頓說：「很期待能夠與世界各地的頂尖騎師同場較量，一試自己的身手。」他也表示非常珍惜在賽事中與對手建立起的情誼。



他續說：「他們都是我熟悉的面孔。當然我們會從遠方留意著世界馬壇的動向。他們可能在策騎一些季內表現優異的佳駟，而我會趁機問問他們與馬兒的合作經歷，因為我們都熱愛賽馬，十分欣賞頂尖賽駒、頂尖騎師及頂尖練馬師。」

潘頓先後三奪浪琴國際騎師錦標賽冠軍。



潘頓坦言浪琴國際騎師錦標賽舉行前夕的氣氛相當融洽，但他依然會專心爭標，在陣上不會謙讓，而會全力以赴，力爭成為此賽歷來奪冠次數最多的騎師。



對於爭標，這位澳洲好手相信本地騎師在跑馬地作賽時會較海外騎師佔優。他表示：「我認為優勢在於我們以這裏為基地，每星期都會在這條賽道策騎。我們對它瞭如指掌，了解它的所有細微之處。我們也熟悉對手的坐騎。但同時間，如果未能獲配合適坐騎的話，就會失去競爭力。」



他續說：「你不只需要合適的坐騎，還需要理想的檔位。在跑馬地出賽時需要陣上很多東西配合，才有爭勝機會。」



今屆浪琴國際騎師錦標賽勢將成為近年競爭最激烈的一屆，參賽騎師中共有七人曾在此賽奪冠。莫雅從腿部的應力性骨折康復後，上週已在英國恢復出賽。他即將第十九次出爭浪琴國際騎師錦標賽，為本已星光熠熠的陣容更添色彩，也意味著浪琴全球最佳騎師排行榜的前四名騎師麥道朗、爭取衛冕的巴米高、布宜學及莫雅均會來港參戰。

莫雅 (圖) 即將第十九次出爭浪琴國際騎師錦標賽，為本已星光熠熠的陣容更添色彩，也意味著浪琴全球最佳騎師排行榜的前四名騎師麥道朗、爭取衛冕的巴米高、布宜學及莫雅均會來港參戰。



除此以外，今年這項年度盛事的十二位參賽好手還包括布文、杜苑欣、何澤堯、金美琪、莫雷拉、李慕華及李寶利。



浪琴國際騎師錦標賽之後的重頭戲將會是12月14日星期日在沙田馬場舉行、總獎金高達一億三千萬港元的浪琴香港國際賽事。



潘頓於浪琴香港國際賽事當天勢將成為焦點，除了夥拍「嘉應高昇」力爭衛冕總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）外，也會主策備受看好的「遨遊氣泡」出爭總獎金三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）。