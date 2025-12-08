浪琴國際騎師錦標賽│完成騎師配馬激戰可期

浪琴國際騎師錦標賽將於週三（12月10日）晚上在跑馬地舉行，今年參戰這項獎金豐厚賽事的國際騎師陣容及馬匹實力均堪稱歷屆最強。



十二名世界頂級騎師將會在四關賽事中同場較量，爭取分數，取得頭馬、亞軍及季軍的騎師將分別獲得十二分、六分及四分。此賽是全球獎金最高的騎師挑戰賽，總冠軍可獲六十萬港元，亞軍二十五萬港元，季軍十五萬港元。



浪琴國際騎師錦標賽騎師配馬結果公佈儀式於今天（12月8日）在沙田舉行，十二位好手由電腦隨機分配四關賽事的坐騎。該四關賽事的總獎金合共高達七百五十萬港元。



在今屆賽事的十二名參賽騎師中，七位曾勝出此賽，分別是力爭衛冕的巴米高，以及何澤堯（2023年）、潘頓（2017年、2020年及2021年）、布文（2016年）、莫雷拉（2012年）、李慕華（2009年與莫雅及莫狄並列冠軍）及莫雅（2009年與李慕華及莫狄並列冠軍及2010年）。

多位世界菁英級騎師聚首沙田。



另外五位選手金美琪、杜苑欣、麥道朗、布宜學及李寶利則希望取得首勝。



潘頓滿意獲配坐騎，分別是第四場（第一關）「凝聚美麗」、第五場（第二關）「青春力量」、第七場（第三關）「非凡豪傑」及第八場（第四關）「家樂龍駒」。



潘頓說：「我需要再研究一下。其中兩駒的實力不俗，另外兩駒則爭勝不易。」



「我認為今屆的參賽馬匹實力或許較強，這是一件好事。勝負取決於陣上運氣。」



潘頓表示期望能再度封王，但認為當晚要打響頭炮有一定難度，希望能愈戰愈強。

潘頓（中）力爭創紀錄第四度在浪琴國際騎師錦標賽封王。



布文同樣認為今年參賽馬匹實力不俗，而且勢均力敵。



布文說：「這將會是個精彩的晚上。我認為今年的參賽馬匹實力較強，而我曾多次參與這項賽事，今年騎師陣容也可能是歷來最鼎盛的一屆。這是一項相當高水準的賽事。」



為了鼓勵練馬師派馬參賽，在四關賽事中爭取最多頭馬，今年浪琴國際騎師錦標賽將再設練馬師特別獎金，而大衛希斯將派出七駒上陣。



練馬師特別獎金採用與騎師相同的計分方法，在四關賽事中累積分數最高的三位練馬師將分別獲得三十萬港元、十二萬五千港元及七萬五千港元獎金。



大衛希斯對爭勝顯得信心十足，並表示能派遣狀態當銳的馬匹出戰跑馬地賽事總是令人雀躍。



他說：「牠們抽得好檔且狀態正盛。雖然我不認為當中很多匹會成為大熱門，但牠們應會獲得不少馬迷的支持。」



大衛希斯認為，練馬師派出多匹正處佳態的賽駒參賽，對於這項挑戰賽而言是好事。



「騎師們策騎的都不是百倍大冷門。」他說。



本週三（12月10日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班雲地利讓賽（1650米）將於晚上六時三十分開跑。