馬場密探048｜「大番薯」升班連捷

今季泥地賽成績突出的廖康銘，於今日幾場泥地賽排出強陣，結果在第七場四班千二米，憑新勝而臨的「大番薯」贏岀頭馬，此駒上場在五班賽險勝而回，今午升四班賽上陣，負磅驟減之下再捷。

賽後「大番薯」馬主羅文滔說:「賽前我預計『大番薯』是四、五班升降機，今場升上四班，未必有很大的優勢，我估不到馬兒今仗可以順利取勝。賽後我都有講笑問廖康銘，究竟練者對『大番薯』在剛過去暑假做了甚麼工夫，馬兒今季會如此大進步呢！對於此馬的期望，我抱平常心的態度。」



廖康銘說:「『大番薯』今季比上季明顯養得更強壯，今仗霍宏聲發揮一流，早段沒有心急給予該駒太大壓力，讓馬匹放鬆去跑，發揮得宜。」

按下圖睇更多相片：