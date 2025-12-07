Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「飛雲」後上打開勝門

更新時間：14:23 2025-12-07 HKT
發佈時間：14:23 2025-12-07 HKT

今日沙田賽事，共編五場泥地和五場草地賽，第一場和第二場五班賽，均由在港服役多時俱未勝出的處女馬取得，首先之前在港岀賽二十六次未嘗一勝的沈廄「領創動力」，在騎師田泰安胯下一放到底，以三馬位之先勝岀。

接着方嘉柏馬房的六歲馬「飛雲」，則今午在港上陣第二十次，終於在見習生黃智弘胯下後上擊敗對手，贏得在港首場頭馬，打開勝門。

「飛雲」在港開齋，馬主馮柏基和太太黃婉曼，及他們的好友龔嘉欣均有拉頭馬，一起分享勝利喜悅。

練馬師方嘉柏說:「我們等了『飛雲』贏馬已經好久，牠多次和頭馬擦身而過，非常欠運。我多謝馬主充滿耐性等待，今場終於贏馬交代。『飛雲』跑谷草及泥地均有不錯表現，香港是一個很有趣的地方，有時一些馬開齋後開竅，表現有進步，希望『飛雲』是這類型的馬。」



