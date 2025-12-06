Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康銘「昇瀧駒」「一生好彩」

目前以二十三場頭馬，繼續位列練馬師成績表首位的廖康銘，於明午沙田日賽又擺出強陣，有望增添頭馬進帳。廖康銘接受查詢時透露，今期參戰馬均有備而來，其中「昇瀧駒」和「一生好彩」分頭出戰最佳路程，希望屆時悉數取得佳績。

昇瀧駒四勝同程

今季廖康銘暫獲二十三場頭馬，其中四場在泥地賽取得，明午第八場二班泥地千二米，廖廄派遣「昇瀧駒」和「精英雄心」一同出擊，練者分析說：「以路程適應性來說，『昇瀧駒』無疑更合腳法，不但四勝同程，早前更在中距離贏馬，目前其狀態良好，今仗自然具機會爭勝，不過廄侶『精英雄心』上周賽後，體力與狀態都回復得好，牠過往跑泥地千二亦曾有表現，如果今場早段步速夠快，『精英雄心』也有機會在末段上前挑戰，走入前列一席。」

一生好彩收復前失

「一生好彩」今季踏入成熟期，早前在田草千四米連捷，即使上場升班再跑同程未能上名，可是今午列陣第十場三班千四米，練者認為仍有可爭之道。「上仗當日的場地模式較有利前領或前置型馬發揮，後上馬難以憑後勁爭取勝利，不過『一生好彩』只落後頭馬兩個多馬位，演出已算不差，牠復課操練的表現依然理想，今戰再跑同程，只負一一六磅，倘若遇到合適步速，仍然有機會收復前失。」廖康銘說。
  
至於第九場三班一六五○米，廖廄有「星價」和「新意馬」同時列陣。廖康銘表示，「快意馬」上場拋離對手贏馬，表現出色，不過「星價」早前試泥閘走勢甚佳，大有機會合跑泥地，所以他便決定報名參戰，預期今仗「新意馬」在起步後擺前競跑，「星價」則留守在後，最終賽事步速將決定哪一駒演出較佳，將會不分正副出擊。

