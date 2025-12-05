馬場浮世繪│戴圖理告別客串

意大利騎師戴圖理將於下周一抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，準備作退休前在當地作告別客串，今次他的告別客串，主要是阿根廷馬會、烏拉圭馬會和巴西馬會協調下成事，他將在下周六在聖艾斯圖馬場舉行的卡洛貝格大賽日上陣，之後明年一月六日便轉到烏拉圭的蒙特維多，於Maronas馬場舉行的Gran Premio José Pedro Ramírez大賽上陣，最後他將在二月初到達巴西里約熱內盧，在卡夫雅馬場策騎出賽，據悉當地馬會將隆重其事，以表揚他從騎以來對賽馬運動的貢獻。

另外，馬會第一代的公司騎師華卓良，前日在西班牙逝世，享年七十五歲。華卓良曾是英國冠軍見習騎師，升正大師傅後成績理想，贏出不少大賽，在一九八七年來港成為第一代的公司騎師，其後曾轉戰澳門，最後在九六年掛靴，之後他先後擔任香港見習騎師學校教頭及司閘員，至二零一四年退休後返回歐洲，一直在西班牙居住。

文傑