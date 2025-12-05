Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│戴圖理告別客串

馬圈快訊
更新時間：18:47 2025-12-05 HKT
發佈時間：18:47 2025-12-05 HKT

意大利騎師戴圖理將於下周一抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，準備作退休前在當地作告別客串，今次他的告別客串，主要是阿根廷馬會、烏拉圭馬會和巴西馬會協調下成事，他將在下周六在聖艾斯圖馬場舉行的卡洛貝格大賽日上陣，之後明年一月六日便轉到烏拉圭的蒙特維多，於Maronas馬場舉行的Gran Premio José Pedro Ramírez大賽上陣，最後他將在二月初到達巴西里約熱內盧，在卡夫雅馬場策騎出賽，據悉當地馬會將隆重其事，以表揚他從騎以來對賽馬運動的貢獻。

另外，馬會第一代的公司騎師華卓良，前日在西班牙逝世，享年七十五歲。華卓良曾是英國冠軍見習騎師，升正大師傅後成績理想，贏出不少大賽，在一九八七年來港成為第一代的公司騎師，其後曾轉戰澳門，最後在九六年掛靴，之後他先後擔任香港見習騎師學校教頭及司閘員，至二零一四年退休後返回歐洲，一直在西班牙居住。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天氣｜天文台料冷鋒下周末來襲 12.13最低16°C 一日跌8°C
社會
6小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
4小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
6小時前
《同事三分親》女星富商老公尖沙咀大炒車  Tesla座駕遭攔腰猛撞損毀嚴重  救護車趕到急送院
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得
大埔宏福苑五級火｜醒目市民力薦原始火警銅鑼 災民力撐：我真係寧願用手敲 網民：蒸魚碟都得｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
娛樂圈頂級巨星兄弟合共身家逾十億 相聚土瓜灣超貼地歎平民美食 相識逾半世紀傳曾反面
影視圈
5小時前
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
周華健64歲外籍老婆曾被指似阿媽  機場罕現身逆齡生長反顯丈夫年老  曾患抑鬱症喊離婚
影視圈
6小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
《愛．回家》骨幹演員「離家」！朱茵同班同學宣布離巢 演藝路崎嶇曾獲劉丹8年「包伙食」
影視圈
5小時前
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車
屋苑走廊鞋疊鞋 鄰居諗起宏福苑巨災憂阻走火 網民驚見門外泊超市手推車｜Juicy叮
時事熱話
3小時前