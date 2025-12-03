Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│冼文諾將缺席毛里裘斯煞科戰

馬圈快訊
更新時間：16:10 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:10 2025-12-03 HKT

目前在毛里裘斯策騎的前新加坡和巴西騎師冼文諾，於上月二十日早上晨課期間墮馬受傷，導致右腳踝骨裂，令他隨即需要打石膏，以固定傷勢，本來他計劃在本月二十和二十一日，今年馬季最後兩次賽事上陣，可是其主診醫生要求他繼續休息四至六星期，所以肯定未能趕及在當地煞科戰上陣，目前他在當地騎師龍虎榜仍然以十八場頭馬排首位，以五場頭馬領先對手，如果在未來三個賽馬日維持領先優勢，便有機會成為今年冠軍騎師。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
21小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
4小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
7小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
6小時前
90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來
90年港姐季軍梁小冰容貌突變極不自然惹熱議 疑為凍齡「做手腳」 網民：完全認不出來
影視圈
2025-12-01 18:00 HKT