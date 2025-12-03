馬場浮世繪│冼文諾將缺席毛里裘斯煞科戰
更新時間：16:10 2025-12-03 HKT
目前在毛里裘斯策騎的前新加坡和巴西騎師冼文諾，於上月二十日早上晨課期間墮馬受傷，導致右腳踝骨裂，令他隨即需要打石膏，以固定傷勢，本來他計劃在本月二十和二十一日，今年馬季最後兩次賽事上陣，可是其主診醫生要求他繼續休息四至六星期，所以肯定未能趕及在當地煞科戰上陣，目前他在當地騎師龍虎榜仍然以十八場頭馬排首位，以五場頭馬領先對手，如果在未來三個賽馬日維持領先優勢，便有機會成為今年冠軍騎師。
