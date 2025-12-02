田泰安「團結戰靈」「管之友」

田泰安剛周日策騎桂廄「競駿天下」贏得今季第十二場頭馬之後，明晚跑馬地夜賽，他將有五匹坐騎列陣，而且全部均曾由他策騎出賽，如今再夥拍上陣，有望收人馬合拍之效。田泰安今晨亦表示，今戰坐騎多具實力，其中以「團結戰靈」和「管之友」兩駒最具爭勝機會。

團結戰靈收復前失

「團結戰靈」明晚原裝配搭再跑同程。

「團結戰靈」剛戰轉桂廄初出，競逐五班谷草千二米，可惜卻只跑第五，明晚此駒原裝配搭再跑同程，田泰安認為馬兒演出有望進步，他表示：「上場『團結戰靈』轉倉初出，始終狀態仍未達大勇，加上牠在轉彎入直路，準備發力之際受阻，直接影響走勢，最終未能上名，不過賽後馬兒操練正常，逐步提升狀態，今次再跑同程，且排在五檔，將是收復前失的好機會，我臨場將會與桂福特研究採用甚麼戰略，務求將坐騎實力盡量發揮，爭取最佳成績。」

管之友爭勝分子

「管之友」上季曾在田泰安胯下跑谷草二千二百米贏馬。

賀廄「管之友」上季曾在田泰安胯下跑谷草二千二百米贏馬，明晚人馬再次攜手出戰同程，他說：「『管之友』馬性較懶，不過在陣上走順之後，往往對我的策騎交出良好反應，因而末段往往可衝得接近。上場此駒休後復出，在嫌短的千八米亦能夠後上跑第四名，演出較我預期為佳，亦反映馬兒今季狀態進展甚好，如今回師贏馬的二千二百米，即使同場對手實力甚強，但『管之友』臨場只要跑出正常水準，仍是今場的爭勝分子。」

最後，田泰安表示姚廄「平天雄」剛戰由他策騎，沿途走勢不太純熟，可是末段仍追回第四名，表現不俗，亦反映其戰鬥力不弱。賽後馬兒加強砥礪，全力提升狀態，明晚「平天雄」繼續列陣谷草一千米，排位較上場理想，且早段應該步速正常，屆時將有利坐騎發揮後勁，希望能夠走入前列歸來。

文傑