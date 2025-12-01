賑災閉門賽 添逾七千萬善款

昨日沙田十場閉門賽事，馬會將自身的七千零二十萬元收益全數捐出，為上周三大埔宏福苑五級火災的災民濟燃眉之急，暫時馬會累計捐出逾一億七千萬元善款。賽後，馬會行政總裁應家柏見傳媒，指會方除捐錢之餘，並會着力協助受災員工，包括心理輔導；應家柏另透露周三谷賽雖會重新開放公眾人士入場，但「開心星期三」等娛樂活動暫停。至於昨日賽事，潘頓中三元最威，董明朗終無馬羸，今季守齋離港。

潘頓昨日的第二場頭馬是憑伍鵬志麾下的「勇者為皇」贏得，而且姿態十分輕鬆，以個多身位拋離了大熱門的廖廄「大愛無疆」開齋。後駒上仗於彎道「大波勾」把亦屬伍廄及配潘頓的「佐治傳奇」帶出更外跑線，令「佐治傳奇」屈居亞軍，伍鵬志與潘頓今仗贏出「勇者為皇」，算是成功翻舊帳。

昨午同樣在潘頓胯下贏馬的「顏色之皇」，今仗則是首度在沙田賽事報捷。這匹上季在谷草一千米兩捷的四歲馬，是役轉戰田草同程直路賽敲響今季勝鼓，為馬主賽外多添一百五十萬元的自購馬特別獎金。練者游達榮昨日雖然人不在港，成績卻甚出眾，另夥拍麥道朗贏出「一定超」食尾胡，騎者這番來港客串愈戰愈勇，最近連續三次賽事都有馬贏。

姚本輝起孖封練王

姚本輝是另一位起孖倉主，「樂勝天下」在另一位客串騎師杜苑欣胯下，是役第十六次出賽終於開齋，賽後姚本輝簡單回應：「『樂勝天下』上場跑谷草一哩嫌路程太長，因此今場縮程跑千二米，能夠在此打開勝門，可見牠的泥戰性能不錯，我之後會部署馬兒主攻泥地賽事。」

沈集成近來則贏馬不停，昨日憑後備補出的「關鍵所在」於第九場賽事爆出十九倍冷門，個人連贏四個賽事天。惟因方嘉柏於第五場憑「大千雄心」亦添一捷，成哥仍是因亞軍較少而緊隨在方嘉柏之後排第四。方嘉柏說：「『大千雄心』的梁仕天先生是很好的馬主，我很高興以今場勝仗報答他的支持。馬兒之前兩戰都排外檔而影響發揮，惟上場已跑得第二，表現很好。今場排三檔終順利補中，因取勝距離不多，賽後應加約五分可續留四班。」\



