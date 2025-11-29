Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆禮「翠紅」「火悟空」

馬圈快訊
明日沙田賽事，艾兆禮將有七匹坐騎列陣，其中包括上場休後復出即勝的廖廄「翠紅」，以及上周日僅落後頭馬半馬位見負的「火悟空」。艾兆禮表示，兩駒近況均良好，如今分頭出戰本身合適的路程，希望臨場跑出水準，為他帶來頭馬進帳。

翠紅爭四連捷

「翠紅」上季在谷草連捷後，曾接受移除碎骨手術，然而兩周前牠休後復出，即在田草直路賽贏馬，證明本身戰鬥力十足。明午此駒升上二班再戰直路賽，艾兆禮說：「上季『翠紅』所擊敗的對手並非泛泛之輩，所以今季復出一役，我認為只要牠跑出水準，將是爭勝分子，至今馬兒取得跨季三連捷，證明本身再不受傷患影響，且已重上軌道，今次升班出賽，雖然遇到實力更強的對手，但牠季內才跑過一場，按理狀態仍有上升空間，而且負磅驟減十七磅，形勢亦算有利，所以『翠紅』仍具條件爭取四連捷。」

火悟空乘勇再戰

上周日「火悟空」在田草千四米跑第六，明午牠匆匆再出，兼增跑千六米，艾兆禮分析說：「其實『火悟空』最近幾場演出都不俗，只是受當時形勢影響，才未能發揮出最佳水準，例如前仗負重磅及排外檔，上場升班跑又排在外檔，因而影響演出，未足以反映真正實力，今次乘勇再戰，終於抽到有利的二檔，加上今次路程加長二百米，估計馬兒進度上亦能夠適應，希望『火悟空』在此有利情況之下，贏回一場頭馬。」

最後，艾兆禮表示游廄「首駿」由上季服役至今，只曾一次上名，不過牠其實連仗所負不遠，表現並非太差，今次增程跑千四米，以其陣上走勢，應有機會勝任，何況今仗繼續跑五班賽，對手實力並非突出，「首駿」若臨場演出進步，未嘗不可走入前列。

文傑

