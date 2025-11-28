全球最佳賽駒「格倫島」遠征日本盃與當地頂級佳駟一決高下

獲評為全球最佳賽駒的「格倫島」將於週日（11月30日）亮相東京競馬場，競逐總獎金高達十億九千萬日圓（約合五千五百零四萬港元）的日本盃（2400米一級賽），爭取成為二十年來首匹在此賽奪魁的海外佳駟。

「格倫島」將與十七匹當地賽駒同場較量，冀摘桂而回，與2005年冠軍「傲家聲」看齊。古萬尼訓練的「傲家聲」當時以2分22.1秒刷新場地紀錄時間掄元，該紀錄直至2018年才被李慕華策騎的頭馬「杏目」以2分20.6秒打破。

「格倫島」在最新公佈的浪琴全球最佳賽駒排行榜上位列榜首，今仗將繼續夥拍巴米高爭功。李慕華則續策三歲良駒「蒙面舞會」上陣，力求追平武豊五勝此賽的紀錄。

李慕華至今已憑「伏特加」（2009年）、「杏目」（2018年及2020年）及「春秋分」（2023年）四奪日本盃。他今仗的坐騎「蒙面舞會」上仗於11月2日在東京競馬場角逐秋季天皇賞（2000米一級賽），以出色姿態奪標，現時廣獲憧憬為新一匹馬王級賽駒。

葛威法麾下佳駟「格倫島」今仗力爭一級賽四連勝，但李慕華相信「蒙面舞會」目前正處巔峰狀態，有力擊退強敵，再在一級賽摘桂。

李慕華說：「『蒙面舞會』已經攻下（秋季）天皇賞，而贏得（秋季）天皇賞的賽駒經常也會揚威日本盃。我有信心我們能夠再下一城。」當年「杏目」（2020年）、「春秋分」（2023年）及「勝局在望」（2024年）均曾在秋季天皇賞奪魁後捧走日本盃。

被問到「蒙面舞會」與「杏目」及「春秋分」相比如何時，李慕華說：「還差一點，仍未達到同一水平，但牠正朝著這方向前進。我相信牠會持續進步。」

「格倫島」最近三仗連贏聖格盧大賽（2400米）、英皇錦標（2392米）及英國冠軍錦標（1993米）三項一級賽。

這匹四歲佳駟抵達東京後適應良好，在隨行廄侶Le Nomade的陪同下進行日常操練，表現令練馬師感到滿意。

今屆日本盃齊集近三屆東京優駿（日本打吡大賽，2400米一級賽）冠軍，分別是「鍵琴高奏」（2023年）、「野田分位」（2024年）及「北十字星」（2025年）。「北十字星」於10月5日在巴黎隆尚角逐凱旋門大賽（2400米一級賽）僅能以第十四名過終點，令人失望，但預計今仗將可強勢反彈。

「北十字星」的練馬師齊藤崇史說：「馬兒在凱旋門大賽中受到考驗，自最外檔出閘後未能切入，並在陣上搶口。」

「野田分位」於4月在杜拜司馬經典賽（2410米一級賽）中擊敗「格倫島」掄元，其後於8月在約克舉行的國際錦標（2051米一級賽）中敗於「監察官」，取得第五名，今仗休後復出。

練馬師安田翔伍說：「由於日本的夏季酷熱，我安排牠在英國避暑。馬兒在返回日本後一切無恙。」

在去年的日本盃中與「真命新帝」並列亞軍的「堅韌力」，陣上曾兩次在「格倫島」之後過終點，今仗再次挑戰這匹遠征能手。

練馬師尾關知人表示︰「這次將會是『堅韌力』第三次與『格倫島』較勁。雖然『格倫島』陣上曾先於『堅韌力』過終點，但我認為『堅韌力』這次在主場應戰可望反先該駒。」

日本盃編為海外賽事第一組第一場，將於香港時間11月30日（星期日）下午二時四十分開跑。