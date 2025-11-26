馬場密探048｜「喵喵怪」加箍取勝

巫偉傑馬房的「喵喵怪」，自上季初岀爆大冷贏馬後，一直未有再捷，至今晚才在谷草千二米贏馬，最重要是周俊樂頭馬數字達至十一場，倘若今晚何澤堯未能贏馬，他便以較多亞軍數目，取得下月十日國際騎師錦標賽參賽席位。

賽後「喵喵怪」馬主廖舜康說：「周俊樂之前為我另一匹愛駒『水箭龜』贏馬，今次又為『喵喵怪』建功，我向來非常欣賞周俊樂，他一向騎馬十分用心，上次他騎完『喵喵怪』後，知道馬兒出閘後不專心，所以向我們建議用上鼻箍。另外，周俊樂又對我們表示，『喵喵怪』出閘好靚，不過有慢腳的情況，他便問我們可否一出閘即打馬兒一鞭，讓牠跟上賽事節奏，加上巫偉傑用心的訓練，把馬兒的狀態提升至勇銳水準，騎練及馬房團隊都做得很好。香港其實有不少年輕騎師很有潛質，好像周俊樂、霍宏聲等。『喵喵怪』在港一出即勝，之後不知道甚麼事，未能再跑得近，巫偉傑已經花了許多心機去幫助該駒，希望馬兒今場再次勝出後，鼻箍幫到牠，之後再有頭馬見面。」