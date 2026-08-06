尖東康宏廣場單位1.66億易手 造價高位跌逾40% 同區用家「升級搬遷」

港商廈價格顯著回落，成為實力用家逢低吸納、改善辦公環境的契機。尖東指標甲廈康宏廣場最新錄得一宗大買賣，位於27樓「鳳凰樓層」（即頂樓下一層）單位，以1.6605億易手，呎價剛好1萬，較高位回落逾40%，新買家來自同區，屬「升級搬遷」。

是次交易涉及康宏廣場27樓3至13號共11個單位，總建築面積約16605方呎。新買家為本地實力用家，現時使用同區漆咸道南鐵路大廈兩全層（合共約2.17萬方呎）。雖然換樓後總面積略為縮減，但成功將2層辦公室，整合至同一樓層，營運效率大增。

實用率71% 兼帶海景與車位

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事麥偉嫦表示，該招「升級搬遷」相當明智，康宏廣場作為尖東一線指標甲廈，整體檔次與形象均高於鐵路大廈。

除了享無遮擋海景外，實用率高達71%（鐵路大廈僅約61%），折算後實際使用空間差距大幅收窄；加上大廈自設停車場，對於經常開車出入的老闆及高層而言，相當便利。

高峰期呎價1.8萬 現時打「六折」

該筆交易最吸引人之處在於價格。在2018至2019年的樓市高峰期，康宏廣場同類極高層海景單位呎價高達1.8萬，如今以每呎1萬落實成交，造價較高位大幅回落逾40%，相當於直接「打六折」，極具吸引力。

原業主則為新加坡財團，本身亦為該廈長期自用業主。該財團早在2004年8月以6823.1萬首度進駐，購入該層5個海景單位（約10355方呎）；其後因業務擴張，再陸續增購同層另外6個城市景細單位，包括在2010年，以每呎高達1.62萬（作價1302.48萬）高價追價購入10號單位。

該11個單位合共1.309億，帳面賺3515萬，物業升值27%。

康宏廣場同類極高層海景單位呎價高達1.8萬，如今以每呎1萬落實成交，造價較高位大幅回落逾40%。