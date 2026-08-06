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佐敦商住樓叫價1.08億 全幢屬「學生宿舍潛力股」

樓市動向
更新時間：11:22 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:22 2026-08-06 HKT

近年非本地生與專才湧港，宿舍及共居空間需求殷切，有業主亦趁機放售商住樓，以「學生宿舍潛力股」作為招徠。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，佐敦廟街95至97號全幢商住樓放售，地盤面積約1371方呎，總樓面約8212方呎，意向價約1.08億，呎價約1.31萬。

全幢樓高6層共35伙

他表示，該全幢樓高6層，1樓至6樓為住宅（按傳統不設4樓），每層分劃2伙，共提供約35間附設獨立洗手間單位，地下為地舖，除了一個約400方呎單邊舖交吉外，其餘舖位均已出租。現時全幢月租高達42萬，物業將以部分交吉、部分連約現狀出售，適合投資者改裝成學生宿舍或服務式住宅。

該全幢業主為區內資深投資者，早在2010年以5868萬元購入該物業，並於2021年斥資為大廈進行全幢大肆翻新，兼為該全幢唐樓加建升降機。該物業過去曾一度叫價高達2.4億，如今最新叫價再降至1.08億。

相關文章：學生宿舍受捧帶動交投 佐敦服務式住宅1.74億沽 涉59個房間 平均每間295萬

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