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啟德天璽．天4房7300萬易手 持貨不足2年帳賺655萬

樓市動向
更新時間：10:06 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:06 2026-08-06 HKT

樓價持續回升之際，市場再錄半新盤轉手獲大賺個案；啟德天璽．天1期3座高層A室，面積1993方呎，屬4房雙套間隔，最新以7300萬登記成交，呎價約36628元；據了解，原業主於2024年10以6644.4萬一手向發展商購入，持貨不足2年易手，帳面獲利約655.6萬或10%。

雅景閣5100萬連車位易手

淺水灣豪宅雅景閣一個面積1230方呎單位，最新以5100萬連1個車位成交，呎價約41463元；據了解，原業主於1997年以2300萬購入，持貨29年易手，帳面勁賺2800萬，升值約1.2倍。

泓碧追價18萬成交

世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山泓碧2座一個頂層連天台特色戶，面積1288方呎，4房間隔，並連約1242方呎天台，眺望海星灣全海景，原叫價3100萬放售，吸引多名準買家出價，最終獲一名買家追價18萬，至3118萬成交，較原叫價輕微高出0.6%，呎價24208元。據了解，原業主於2022年以3589萬一手向發展商購入單位，持貨僅4年至今轉售，帳面損手471萬或13%。

中原區域營業經理王勤學表示，元朗YOHO Midtown連錄成交，包括9座高層C室，面積880方呎，屬3房套房連儲物室，新近以1480萬成交，呎價16818元。原業主於2013年以900萬購入單位，持貨約13年轉手，帳面賺580萬或64.4%

另一宗為8座高層D室成交，面積898方呎同屬3房套房連儲物室戶，議價後以1318萬成交，呎價約14678元。原業主於2010年以743萬購入單位，持貨約16年轉手，帳面賺575萬或77%。

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