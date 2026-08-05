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核心區甲廈租賃加速 中環空置率跌至10.2%

樓市動向
更新時間：10:31 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:31 2026-08-05 HKT

香港商業地產市場在2026年第二季平穩，甲廈引領整體市場復甦。期間，核心區租務活動明顯加速，中環金鐘經歷過去數季調整後，寫字樓租務第二季顯著升溫。季度內全港甲廈錄約86.4萬方呎淨吸納量，遠高於過去20個季度平均水平（21.6萬方呎），帶動整體寫字樓空置率按季回落一個百分點至16.1%。

錄18.2萬方呎淨吸納量

中環及金鐘第二季錄18.2萬方呎淨吸納量，實現連續四個季度錄正吸納，過去12個月累計淨吸納量更高達88萬呎。在金融機構及專業服務業的需求支持下，中環及金鐘空置率由一年前14.5%大幅回落10.2%，顯示核心區能力極強。

租金按季升1.9%

儘管整體租務活動有所改善，但各區租金表現仍存在明顯差異。核心區堅挺，中環及金鐘甲廈租金按季升1.9%（今年首兩季累升5.5%），當中超甲級（Grade A1）寫字樓租金更按季升2%。此外，灣仔及銅鑼灣區內租金亦按季微升，今年累計錄1.2%增幅。

九龍東寫字樓按年跌4.1%

相反地，非核心區繼續面對高空置率及激烈競爭﹐九龍東寫字樓租金按季再跌2.9%，今年累跌4.1%，港島東及九龍西今年累計20%。部分業主需要提供更具吸引力租約條款及彈性，以維持現有出租率。

第二季商業地產成交額達140億，寫字樓最大比重，季度內不乏大型個案，香港大學（HKU）以39.93億購干諾道西92至103A號物業，擬作擴充及教育相關用途。星展銀行以26.19億購中環中心多個樓層（包括32、36、37、56、62及76樓）。偉合控股（Wee Hur Holdings）以7.49億購大角咀One Bedford Place。儘管處於加息環境及融資收緊背景下，但優質寫字樓資產依然受實力買家青睞。

2026年第二季工商舖數據摘要：

板塊／指標 目前平均呎租（元） 按季變動（%） 按年變動（%） 全年預測（%）
中環／金鐘甲廈租金 45.8 ▲1.9 ▼1.6 持平
核心街舖租金 243 ▲0.4 ▲2.0
▲3
倉庫租金 12.2 ▼3.2 ▼11.1 ▼5
大額投資成交總額 140億 ▼5.5 ▲60 ▲10

資料來源：高力香港

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