核心區甲廈租賃加速 中環空置率跌至10.2%
更新時間：10:31 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:31 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:31 2026-08-05 HKT
香港商業地產市場在2026年第二季平穩，甲廈引領整體市場復甦。期間，核心區租務活動明顯加速，中環金鐘經歷過去數季調整後，寫字樓租務第二季顯著升溫。季度內全港甲廈錄約86.4萬方呎淨吸納量，遠高於過去20個季度平均水平（21.6萬方呎），帶動整體寫字樓空置率按季回落一個百分點至16.1%。
錄18.2萬方呎淨吸納量
中環及金鐘第二季錄18.2萬方呎淨吸納量，實現連續四個季度錄正吸納，過去12個月累計淨吸納量更高達88萬呎。在金融機構及專業服務業的需求支持下，中環及金鐘空置率由一年前14.5%大幅回落10.2%，顯示核心區能力極強。
租金按季升1.9%
儘管整體租務活動有所改善，但各區租金表現仍存在明顯差異。核心區堅挺，中環及金鐘甲廈租金按季升1.9%（今年首兩季累升5.5%），當中超甲級（Grade A1）寫字樓租金更按季升2%。此外，灣仔及銅鑼灣區內租金亦按季微升，今年累計錄1.2%增幅。
九龍東寫字樓按年跌4.1%
相反地，非核心區繼續面對高空置率及激烈競爭﹐九龍東寫字樓租金按季再跌2.9%，今年累跌4.1%，港島東及九龍西今年累計20%。部分業主需要提供更具吸引力租約條款及彈性，以維持現有出租率。
第二季商業地產成交額達140億，寫字樓最大比重，季度內不乏大型個案，香港大學（HKU）以39.93億購干諾道西92至103A號物業，擬作擴充及教育相關用途。星展銀行以26.19億購中環中心多個樓層（包括32、36、37、56、62及76樓）。偉合控股（Wee Hur Holdings）以7.49億購大角咀One Bedford Place。儘管處於加息環境及融資收緊背景下，但優質寫字樓資產依然受實力買家青睞。
2026年第二季工商舖數據摘要：
|板塊／指標
|目前平均呎租（元）
|按季變動（%）
|按年變動（%）
|全年預測（%）
|中環／金鐘甲廈租金
|45.8
|▲1.9
|▼1.6
|持平
|核心街舖租金
|243
|▲0.4
|▲2.0
|▲3
|倉庫租金
|12.2
|▼3.2
|▼11.1
|▼5
|大額投資成交總額
|140億
|▼5.5
|▲60
|▲10
資料來源：高力香港
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