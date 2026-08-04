Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建局土瓜灣道項目申寬高限 建1050伙住宅

樓市動向
更新時間：15:31 2026-08-04 HKT
發佈時間：15:31 2026-08-04 HKT

市建局土瓜灣道/榮光街發展項目，最新向城規會申請放寬高限，以興建1050伙住宅單位，對比原有方案增加約17%。

上述項目地盤面積約5.89萬方呎，申請放寬2.9%高限，由主水平基準以上140米增至144米，以2幢樓高32至34層、另有5層平台及2層地庫，以及1幢4層高低座商業大樓，共提供1,050伙，可建總樓面約44.2萬方呎，預計在2032年落成。

相關文章 : 上月6個新盤申預售涉1226伙 按月增約90% 信和榮光街項目最矚目

市建局指，為配合政府積極推動於發展項目中更廣泛採用「組裝合成」建築法（MiC）的政策，藉以顯著減少建築廢物以提升環境可持續性、降低施工風險以保障工地安全，並縮短施工期以加快項目落成；申請地點採用「組裝合成」建築法。高度增幅完全符合《聯合作業備考》就 「組裝合成」樓層所容許放寬最多4%高度限制規定，而上述項目增加2.9%高限，低於政府規定。

相關文章 : 市建局馬頭圍道項目申寬地積比及高限 建35層高住宅 提供279伙


 

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
23小時前
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
影視圈
1小時前
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
19小時前
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
影視圈
4小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
21小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
22小時前
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
即時國際
4小時前
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前