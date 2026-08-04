市建局土瓜灣道項目申寬高限 建1050伙住宅

市建局土瓜灣道/榮光街發展項目，最新向城規會申請放寬高限，以興建1050伙住宅單位，對比原有方案增加約17%。

上述項目地盤面積約5.89萬方呎，申請放寬2.9%高限，由主水平基準以上140米增至144米，以2幢樓高32至34層、另有5層平台及2層地庫，以及1幢4層高低座商業大樓，共提供1,050伙，可建總樓面約44.2萬方呎，預計在2032年落成。

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市建局指，為配合政府積極推動於發展項目中更廣泛採用「組裝合成」建築法（MiC）的政策，藉以顯著減少建築廢物以提升環境可持續性、降低施工風險以保障工地安全，並縮短施工期以加快項目落成；申請地點採用「組裝合成」建築法。高度增幅完全符合《聯合作業備考》就 「組裝合成」樓層所容許放寬最多4%高度限制規定，而上述項目增加2.9%高限，低於政府規定。

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