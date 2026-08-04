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葵涌街市舖1450萬易手 持貨5年貶值逾三成

樓市動向
更新時間：12:07 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:07 2026-08-04 HKT

葵涌一個街市單邊舖，現址為生果檔，以1450萬易手，原業主於疫市時，民生舖位價格高企時購入，持貨5年帳面慘輸730萬，幅度逾33%。

呎價7.25萬

上址為葵涌盛芳街17至19號（興芳路186號）京寶大廈地下A9號舖，為智芳街大單邊舖，建築面積約200方呎，以1450萬易手，呎價7.25萬，租客葵芳生果，原業主於2021年以2180萬買入，持貨5年帳面虧損730萬，物業跌幅33.5%。

葵涌盛芳街17至19號(興芳路186號)京寶大廈地下A9號舖，為智芳街大單邊舖，建築面積約200方呎，以1450萬易手，呎價7.25萬，租客葵芳生果。
葵涌盛芳街17至19號(興芳路186號)京寶大廈地下A9號舖，為智芳街大單邊舖，建築面積約200方呎，以1450萬易手，呎價7.25萬，租客葵芳生果。

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盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖位實用面積約130呎，門闊約11呎，深約12呎，樓齡50年，按差估署平均商舖回報4厘計算，該舖市值月租48333元。他又說，該葵芳生果是葵芳街市大單邊舖，人流好旺，面闊23呎好搶眼。 對面葵芳社區會堂，旁邊87號專線小巴往荃灣鹹田街，好多人承搭，可惜，舖位實用面積其實好細。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖位為智芳街大單邊舖，人流好旺，面闊23呎好搶眼。
盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖位為智芳街大單邊舖，人流好旺，面闊23呎好搶眼。

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