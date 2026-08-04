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內地專才2.65萬承租海德園2房 呎租約51元

樓市動向
更新時間：10:04 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:04 2026-08-04 HKT

在暑假租賃旺季，半新盤租務表現一枝獨秀，中原高級資深分區營業經理李偉寧表示，柴灣海德園2座中層C室，面積522方呎，採2房間隔，最新以每月2.65萬租出，呎租約51元。新租客為內地專才。據了解，業主於去年以857萬一手購入單位，收樓後迅速租出，按上述租金計算，租金回報率享3.7厘。

Blue Coast極高層兩房2.7萬租

Blue Coast最新租出3座極高層D室，面積約446方呎，屬2房戶型，以月租2.7萬租出，呎租約61元。
Blue Coast最新租出3座極高層D室，面積約446方呎，屬2房戶型，以月租2.7萬租出，呎租約61元。

港鐵黃竹坑站上蓋一眾半新屋苑於7月租務表現活躍，全月錄得約131宗租務成交，當中Blue Coast最為突出。美聯助理區域經理楊家俊指，Blue Coast最新租出3座極高層D室，面積約446方呎，屬2房戶型，以月租2.7萬租出，呎租約61元。據了解，業主於去年以約1089.6萬購入上述單位，租金回報率可享約3厘。

中原分區營業經理胡煥燁表示，堅尼地城KENNEDY 38中高層K室，面積298方呎，採1房間隔，最新以每月2.6萬租出，呎租87元。據了解，新租客為外籍人士，而業主於2021年以840萬一手購入單位，租金回報可享3.7厘。

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