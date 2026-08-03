港樓盤為何「有英無中」？ 盤點香港樓盤命名演變史 50年代平實見稱 近年掀「異國風」

全國政協副主席、前行政長官梁振英繼去年點評部分新盤只用英文命名屬「怪現象」後，今天（3日）再發文批評樓盤名「有英無中」是扮高檔。他質疑銷售對象明明是中國人，竟然沒有中文名，直指若心態是在市場上扮「鬼」嚇人，實在要不得。事實上，香港樓市發展逾半世紀，樓盤名稱可謂千奇百趣，某程度上也反映了時代的變遷。近年樓盤名經常被指用字刁鑽浮誇，不時在討論區掀起話題。回顧各年代的住宅項目，其命名風格與特色均大有不同。

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50年代樓盤名用字平實

香港樓盤的名字，某程度上能反映著當時趨勢。在上世紀50年代，香港住宅名風格平實，通常會加上「大廈」兩字，如尖沙咀的香檳大廈與溫莎大廈、銅鑼灣的珠城大廈及北角的仁德大廈等。

70年代後期至90年代：以「城」、「中心」、「新邨」及「花園」命名

70年代後期至90年代香港經濟起飛，樓市興旺，陸續出現較具規模的大型屋苑，大多以「城」、「中心」、「新邨」及「花園」來命名，彰顯新一代屋苑居住環境及規模，例如太古城、沙田第一城、大埔中心、綠楊新邨、美孚新邨、黃埔花園及康怡花園等。

不同年代私樓命名特色大不同：

千禧年代起名稱漸見奢華

千禧年期間，各大新屋苑的用料、裝潢及會所設施更見華麗，屋苑名稱漸見奢華，例如半島豪庭、海逸豪園、君臨天下及天璽等。部份屋苑名顯示其地理優勢，例如臨海而建的大型屋苑多以海灣元素來命名，包括珀麗灣、貝沙灣、嘉亨灣、碧海藍天及映灣園等；有些更直接採用國際地標，如西九龍的凱旋門與荔枝角的曼克頓山。

近年新盤用字生僻 風格迥異

至於近年新盤趨向追求型格品味，為迎合年輕買家，樓盤名亦風格迥異，例如詩意十足的海之戀、喜遇、愛海頌、意堤、上源與菁雋等；有樓盤名會在中間加上一點，例如寓．弍捌、全．城匯、登峰．南岸及銀湖．天峰等。另外亦不乏以「一號」入名的樓盤，包括南昌一號、維港一號、畢架山一號及何文田一號等。

部份屋苑名稱會使用一些日常較少出現的僻字和文字配搭，例如屯門湖安街8號的䨇寓，「䨇」讀音為「雙」，屬於異體字，是成雙成對的意思，還有「氵」、「王」及「田」旁，例如沙田的瀾灃、何文田皓畋､白石角的天賦海灣2期溋玥、奧運站瓏璽及青山公路青發里8號的琨崙。

香港樓盤向來多為中英文名並存，以配合項目主題，例如「利奧坊‧壹隅」（The Quinn），中文名帶出「一期一會」及臨海一角的日系意境，英文名則取自「Quinntessential」，寓意優秀非凡。

然而，近年部分新盤索性只取英文名，例如屯門Novo Land、天水圍Wetland Seasons Park、白石角的Silicon Hill及西沙SIERRA SEA。至於位於洪水橋的新盤#LYOS，發展商長實解釋其意思是「Live your own style」，另外位處屯門掃管笏的OMA OMA，意指「It’s a holiday everyday」的意思，靈感來自南太平洋寫意環境。

部分以異國地方英文名命名亦成為熱潮，位於啟德沐泰街MONACO Development，借用充滿小島風情的歐洲度假勝地摩納哥。至於將軍澳南的Savannah及Capri，前者是位於美國喬治亞州的工業中心及港口城市，也是旅遊景點，後者則是意大利南部拿波里灣的一個小島，為當地旅遊景區。

事實上，單以英文命名樓盤並非香港獨有的現象。以日本為例，當地不少新盤亦只設英文名稱，例如大阪豪宅區豐中市的全新獨立洋房別墅項目「The Peak Presidence Hills」便是一例。

汪敦敬：中文字「好多都用過」 同意只得英文實用上不便

針對「有英無中」現象，祥益地產總裁汪敦敬向《星島頭條》表示，梁振英說法不無道理。他指，買樓人士牽涉的階層很多，而香港現時樓市，內地買家佔顯著份額，「總有啲客對英文咬字掌握得無咁好」。

他表示，近年部分樓盤，用的名稱要麼只有英文，即使有中文字亦非常生僻難讀，估計是因為適用於樓盤的中文字「好多名都用過」，剩下變化不多，發展商可能因應銷售上的需要，有不同的策略，但建議屋苑入伙後，可以同時提供中、英文名，「有時住戶未必掌握到英文咬字，的士司機亦都未必識聽。（只設英文名）銷售上可能有佢用途，但實用上不方便。」

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