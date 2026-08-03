藍籌屋苑連錄短炒獲利 太古城2房955萬沽 4個月帳賺137萬

藍籌屋苑連錄短炒獲利個案，美聯分行區域經理吳肇基表示，鰂魚涌太古城錄2宗交投，包括恒山閣低層A室，面積約593方呎，2房戶型，以955萬成交，呎價約16105元。據了解，原業主於今年4月以約818萬購入上述物業，持貨僅約4個月，帳面獲利約137萬，物業於短時間內升值約16.7%。

吳肇基稱，南天閣高層H室，面積約592方呎，屬2房間隔，以1180萬連租約成交，呎價約19932元。據了解，原業主於2010年以約600萬購入上述物業，持貨約16年，帳面獲利約580萬，物業升值約96.7%。

維多利中心2230萬易手

中原分行首席分區營業董事林志達指，北角維多利中心2座低層C室，面積1031方呎，採3房套房連工人套房間隔，享維港煙花海景，經議價後以2230萬成交，呎價約21629元，屬市價成交。據了解，新買家為外區升級換樓客，見上址享罕有維港煙花海景，故決定入市自用。原業主則於2010年以1230萬購入上址，持貨約16年沽出，帳面勁賺1000萬或81.3%。

美聯高級分區營業經理羅志雄說，將軍澳海悅豪園2座高層F室，面積約427方呎，屬2房間隔，外望內園景，獲首置客668萬「零議價」承接，呎價約15644元，屬於市價成交。原業主於1998年以約330萬購入，持貨約28年轉手，帳面賺約338萬或1倍。

利嘉閣高級市務經理趙洛民稱，將軍澳日出康城晉海II 5A座高層D室，面積約477方呎，屬2房連開放式廚房間隔，開價720萬放盤，吸引年輕用家帶票睇樓，並議價至708萬成交，呎價約14843元。

祥益區域董事黃慶德表示，屯門悅湖山莊1座中層B室，面積592方呎的3房戶，獲區內客以390萬（居二市場價）購入自住，呎價約6588元；原業主於1993年以約91萬（居二市場價）購入，持貨約33年轉手，獲利約299萬。

相關文章：各大屋苑續錄「賺多過蝕」 本月獲利逾147宗 鰂魚涌惠安苑帳賺54倍最高

