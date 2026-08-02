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親海駅單日沽67個車位 套現逾8100萬

樓市動向
更新時間：09:27 2026-08-02 HKT
發佈時間：09:27 2026-08-02 HKT

長實旗下油塘親海駅昨日以抽籤形式，發售私家車及電單車車位，成功吸引逾百組買家到場等候揀選車位，場面相當熱鬧。發展商透露，即日合共售出67個車位，包括57個私家車車位及10個電單車車位，套現逾8100萬。

車位向來供不應求

長實營業經理陳詠慈表示，親海駅位處市區核心地段，車位向來供不應求；加上區內未來多個發展項目陸續推進，油塘區正轉型為臨海商住區，進一步刺激泊車需求。此外，中九龍繞道（油麻地段）通車後，快速貫通東西九龍，大幅縮短行車時間，因而吸引不少用家入市，亦不乏買家看好區內未來發展，認為車位具升值潛力，遂購入作投資用途。

親海駅分兩期發展，合共提供886伙，其中親海駅I由1幢大樓組成，共提供約228伙，面積介乎273至736方呎，屬1房至3房間隔。其中標準單位每層提供8至10伙，另提供9伙連天台特色單位。

第2期親海駅II則由第2A座、第2B座及第3座住宅大樓組成，單位面積210至723方呎，涵蓋開放式至3房間隔。第2A座及2B座的33樓A室及L室屬特色單位，其中A室面積718方呎，連646方呎天台，屬3房戶型、L室面積258方呎，開放式間隔，連228方呎天台。

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