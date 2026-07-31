銷監局上半年新盤檢控破紀錄 涉53項控罪 投訴按年增逾倍

上半年整體樓市交投暢旺，當中新盤表現極為強勁，共錄約1.2萬宗成交，連帶相關投訴及檢控個案隨之增加；據一手住宅物業銷售監管局（銷監局）最新公布，今年上半年該局已採取檢控行動涉53宗檢罪，創自2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來新高紀錄。

上述檢控主要涉及福彩發展持有及銷售的屯門掃管笏緹岸兩期項目（前稱恆大．珺瓏灣），涉及45項控罪，資料顯示，該宗個案已在3月底經觀塘裁判法院定罪，共被判罰款37.5萬；而另一個項目則涉8項控罪，仍在處理。

41宗投訴按年增逾倍

新盤投訴方面，上半年該局共接獲41宗新盤投訴個案，對比去年同期的19宗，按年增加1.1倍。當中與《一手銷售條例》相關的投訴佔18宗，以「售樓說明書」、「廣告」類別投訴最多，各佔5宗，而「失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料」、「成交紀冊」類別亦各涉3宗。

另外，該局上半年接獲537宗查詢，較去年同期的504宗多約6.5%；而迄今則共錄14634宗查詢個案。