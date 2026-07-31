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荃灣工廈特色戶7800萬售 趙薇前夫胞兄沽貨

樓市動向
更新時間：10:44 2026-07-31 HKT
發佈時間：10:44 2026-07-31 HKT

荃灣指標工廈 ONE MIDTOWN 錄罕有頂層特色戶巨額成交。據中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，該大廈45樓全層連天台特色單位，最新以約7800萬易手，建築面積約17181方呎，另附設約5533方呎私人大天台，更一口氣連同大廈低層的18個車位一同出售，價約4540元(未計天台，亦未計車位)。

荃灣ONE MIDTOWN特色戶以7800萬易手。
荃灣ONE MIDTOWN特色戶以7800萬易手。

曾為趙薇夫妻公司登記地址

據了解，該物業原業主為「華盛投資有限公司」，公司董事為黃東，即知名影星趙薇前夫黃有龍胞兄。過往趙薇與黃有龍在港成立的多間公司，均曾將登記地址設於此處，使該單位增添不少名人色彩。物業位處大廈最高層，兼具開揚山景與壯麗海景，配合極具空間感的大天台，屬於區內極為罕見旗艦級工廈特色戶。

持貨12年帳面蝕756萬離場

原業主於2012年9月以約8556.2萬購入該物業自用，時隔12年後沽售，帳面直接蒸發約756.2萬，物業身價累計縮水約9%。新買家亦是內地客，據悉，從事科技行業。

業界人士分析，ONE MIDTOWN作為荃灣區內優質新式工廈，全層連天台兼連多個車位放盤罕有。雖然單位景觀優越、配套頂級，但在當前工商舖市場持續調整下，即使是名人家屬加持的頂級特色戶，亦難逃蝕讓離場命運，反映出買家出價依然審慎。

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