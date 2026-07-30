內地肉蟹煲29萬租銅鑼灣巨舖 租金較高峰期暴跌80% 業界：大減價有承接

銅鑼灣駱克道旺段一個4層高巨舖，獲內地知名餐飲品牌「賴胖子肉蟹煲」承租，月租為29萬，呎租約48元，雖較高峰期大跌80%，業內人士指，可見只要肯大減價，仍然有追捧客。

巨舖丟空一年半

銅鑼灣駱克道485號恆景大廈地下至3樓共4層巨舖，總面積約6000方呎，由「戲院大王」陳俊巖家族持有，最新獲內地知名餐飲品牌「賴胖子肉蟹煲」承租，租約為期3年由今年6月底至2029年6月，月租29萬，呎租約48元，全期總租金約1044萬。

「賴胖子肉蟹煲」2007年在寧波創立，目前全球開設超過500間分店，是次承租舖位鄰近港鐵銅鑼灣站出口及銅鑼灣廣場，屬區內極具指標性的旗艦巨舖。

利嘉閣地產商舖部高級營業董事鄭得明表示，該舖自2024年起一直丟空，業主最初叫租60萬，因乏人問津減至40萬，最終大減至29萬才租出，較初始叫價近乎「腰斬」，惟亦可見，只要肯大幅減租就有承接。

較疫市時租金低35%

回顧該舖過往租客，對比上一任為已結業的「金茶餐廳」，五年前疫市時月租約45萬（呎租約75元），新租金較舊約再平16萬，大幅回落逾35%，該舖於全盛時期由翠華餐廳承租，後期月租高達146.4萬（呎租高見225元）。相比之下，新租金較高峰期狂跌117.4萬，大幅蒸發逾80%。

昔日為名店集中地

該地段昔日為名店集中地，曾由「阿一鮑魚」及翠華進駐，1994年至2013年，由知名「阿一鮑魚」創辦人楊貫一開設的「富臨飯店」長期承租長達約19年，1994年入駐時月租約42萬，至2004年租金調整至35.6萬，其後富臨飯店選擇離場。翠華餐廳於2014年初，以天價簽下10年長約，首5年月租122萬，後5年升至146.4萬，不過，惟翠華自2020年2月起，受疫市影響暫停營運，2023年底期滿正式退場。

近年內地餐飲品牌進駐香港，成為支撐舖市的核心力量。隨著本地消費模式轉變及部分傳統名店退場，核心區釋出不少巨舖。內地知名連鎖餐飲看準香港國際化平台的宣傳效應，紛紛逆市擴充。

雖然租金較歷史高位大跌，這股「內地餐飲插旗潮」不僅有效消化市場上吉舖、降低核心區空置率，更為低迷商舖租賃市場注入新動力與人流。