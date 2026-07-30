甲廈租金兩極化 中環區復勇空置大減

根據外電報道，中環最大業主置地公司預期，旗下商廈租金將於2027年止跌持平，並於2028年恢復增長。地產業界人士指出，本港商廈市場已出現復甦苗頭，並以中環區為火車頭；隨着區內甲廈空置率回落至低水平，未來將率先具備加租空間。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，商廈租金經歷6年深度調整後出現復甦訊號。中環區內甲廈租金於去年9月觸底後顯著反彈，預期明年仍有5%至10%的升幅。截至今年6月底，中環甲廈整體空置率為8.9%；若單計大業主持有、業權統一的優質甲廈，空置率更已回落至5%至6%，當中個別超甲級大廈更低，未來租金具備上揚空間。

東九等非核心區仍受壓

中環The Henderson出租率已逾80%。

高力香港研究部主管李婉茵表示，中環新落成的地標甲廈租賃明顯加快，其中The Henderson出租率已逾80%，海濱三號項目（Central Yards）第一期亦錄70%預租，長江中心二期出租率則達60%。今年首7個月，中環甲廈租金累升 7%，復甦好過預期。

她補充，九龍站因與中環僅一站之隔，被視為「中環的延伸」，表現亦突出，首7個月租金上升約4%至5%。不過，整體市場仍呈兩極化發展，九龍東及長沙灣等非核心區的甲廈租金依然受壓。

彭博社報道指出，置地對租金走勢的正面預期，反映寫字樓市場已釋出積極復甦訊號。置地公司首席財務官Craig Beattie接受專訪時表示，目前到期租約的租金已與續約水平相當，意味着香港寫字樓租金將於明年止跌持平，並預期於2028年重拾升軌。據悉，今年上半年置地寫字樓平均呎租為91元，按年下跌4%。

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