Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲廈租金兩極化 中環區復勇空置大減

樓市動向
更新時間：10:11 2026-07-30 HKT
發佈時間：10:11 2026-07-30 HKT

根據外電報道，中環最大業主置地公司預期，旗下商廈租金將於2027年止跌持平，並於2028年恢復增長。地產業界人士指出，本港商廈市場已出現復甦苗頭，並以中環區為火車頭；隨着區內甲廈空置率回落至低水平，未來將率先具備加租空間。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，商廈租金經歷6年深度調整後出現復甦訊號。中環區內甲廈租金於去年9月觸底後顯著反彈，預期明年仍有5%至10%的升幅。截至今年6月底，中環甲廈整體空置率為8.9%；若單計大業主持有、業權統一的優質甲廈，空置率更已回落至5%至6%，當中個別超甲級大廈更低，未來租金具備上揚空間。

東九等非核心區仍受壓

中環The Henderson出租率已逾80%。
中環The Henderson出租率已逾80%。

高力香港研究部主管李婉茵表示，中環新落成的地標甲廈租賃明顯加快，其中The Henderson出租率已逾80%，海濱三號項目（Central Yards）第一期亦錄70%預租，長江中心二期出租率則達60%。今年首7個月，中環甲廈租金累升 7%，復甦好過預期。

她補充，九龍站因與中環僅一站之隔，被視為「中環的延伸」，表現亦突出，首7個月租金上升約4%至5%。不過，整體市場仍呈兩極化發展，九龍東及長沙灣等非核心區的甲廈租金依然受壓。

彭博社報道指出，置地對租金走勢的正面預期，反映寫字樓市場已釋出積極復甦訊號。置地公司首席財務官Craig Beattie接受專訪時表示，目前到期租約的租金已與續約水平相當，意味着香港寫字樓租金將於明年止跌持平，並預期於2028年重拾升軌。據悉，今年上半年置地寫字樓平均呎租為91元，按年下跌4%。

相關文章：葵芳指標甲廈一年跌價15% 買完發現「用不着」 知名建築公司輸「五球」離場

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
18小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
22小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
20小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
19小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
22小時前
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
即時中國
4小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
15小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
1小時前
星島申訴王 | 港童破解土耳其雪糕戲法評價兩極　土耳其老闆揭行業在港式微真相
申訴熱話
15小時前