暑假「一盤難求」 租金連飆8月破頂

本港住宅需求殷切，在暑假租賃旺季帶動下，私人住宅租金進一步攀升，據差估署數據顯示，6月租金指數按月升幅擴大至0.93%，並連續8個月創出歷史新高紀錄。上月租金指數報205.8，按月升幅擴至0.93%，為近10個月以來最大按月升幅，值得留意的是，租金至今已連續8個月破頂，期間累漲2.95%。總結今年上半年租金漲2.64%，為過去4個「半年度」最大升幅，事實上指數自2024年12月起已連續19個月持平或上升，累積升幅多達7.24%。

細單位表現最佳

以面積單位劃分的各類，升幅介乎約0.61%至1.18%，當中以細單位表現最佳，面積432至752方呎按月升1.18%最多，報206.1；其次為面積753至1075方呎單位則升1.08%，報177.8。

面積1076至1721方呎單位報166.6，升1.03%；面積431方呎或以下的細單位報221.4，按月升0.73%；至於面積1722方呎或以上豪宅單位報147.6，升0.61%最少。

國際工程顧問奧雅納資產管理分析師胡朗軒指，租金上升勢頭未改變，人才計劃持續為本港帶來新增住屋需求，尤其是專業及較高收入群組，令住宅租務市場仍具承托力。加上家庭租客對優質校網需求穩定，傳統名校區及鄰近大、中、小學的住宅租盤仍受到支持。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，在專才及海外學生配額增加，令香港住屋需求有增無減，私樓租盤於暑假一盤難求，中原地產於6月促成的租賃成交高近3000宗。

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