Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暑假「一盤難求」 租金連飆8月破頂

樓市動向
更新時間：10:01 2026-07-30 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-30 HKT

本港住宅需求殷切，在暑假租賃旺季帶動下，私人住宅租金進一步攀升，據差估署數據顯示，6月租金指數按月升幅擴大至0.93%，並連續8個月創出歷史新高紀錄。上月租金指數報205.8，按月升幅擴至0.93%，為近10個月以來最大按月升幅，值得留意的是，租金至今已連續8個月破頂，期間累漲2.95%。總結今年上半年租金漲2.64%，為過去4個「半年度」最大升幅，事實上指數自2024年12月起已連續19個月持平或上升，累積升幅多達7.24%。

細單位表現最佳

以面積單位劃分的各類，升幅介乎約0.61%至1.18%，當中以細單位表現最佳，面積432至752方呎按月升1.18%最多，報206.1；其次為面積753至1075方呎單位則升1.08%，報177.8。

面積1076至1721方呎單位報166.6，升1.03%；面積431方呎或以下的細單位報221.4，按月升0.73%；至於面積1722方呎或以上豪宅單位報147.6，升0.61%最少。

國際工程顧問奧雅納資產管理分析師胡朗軒指，租金上升勢頭未改變，人才計劃持續為本港帶來新增住屋需求，尤其是專業及較高收入群組，令住宅租務市場仍具承托力。加上家庭租客對優質校網需求穩定，傳統名校區及鄰近大、中、小學的住宅租盤仍受到支持。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，在專才及海外學生配額增加，令香港住屋需求有增無減，私樓租盤於暑假一盤難求，中原地產於6月促成的租賃成交高近3000宗。

相關文章：差估署6月樓價指數升0.31% 連升13個月 上半年累升7.88%

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
18小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
22小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
20小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
19小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
22小時前
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
即時中國
4小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
15小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
1小時前
星島申訴王 | 港童破解土耳其雪糕戲法評價兩極　土耳其老闆揭行業在港式微真相
申訴熱話
15小時前