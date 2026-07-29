大圍柏傲莊III兩房1344萬沽 同類雙新高

新世界與港鐵合作發展沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III銷情持續，昨日售出8B座60樓E室，面積475方呎，採2房連開放式廚房設計，享開揚內園景致，成交價1344.8萬，呎價約28312元，售價及呎價同創2房同類型單位雙新高。

地理位置優勢明顯

據了解，買家表示比較各區多個新盤後，最後鍾情項目地理位置，位處港鐵大圍站上蓋，交通四通八達，且設大型商場，市場十分罕有。

柏傲莊III於月內成交不斷，錄得9宗成交，套現逾1.9億，當中不乏創新高成交，其中於本月初項目8A7樓E室，面積289方呎，1房套設計，附連65方呎平台，以863.9萬售出，呎價約29893元，呎價創1房戶新高。而整個柏傲莊系列自重推以來則累計售出391伙，套現逾64億。

柏蔚森II成交價690萬

柏蔚森系列自開售以來累售952伙，共套現逾70億。

與此同時，集團夥拍遠東發展啟德柏蔚森II最新售出2座20樓J室，面積287方呎，1房連開放式廚房間隔，享開揚維港海景，成交價690.3萬，創同類戶型成交價新高，呎價24052元。而繼上述單位沽出後，現時所有可售1房單位已全數沽清。據了解，買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較同區其他新盤優勝，故決定購入單位作投資用。

柏蔚森II於月內售出12伙，套現9830.1萬，其中1房戶更於月內4度創成交價新高。整個系列於月內售出14伙，套現逾1.15億，自現樓以來售出315伙，套現逾25億，而自開售以來則累售952伙，共套現逾70億。