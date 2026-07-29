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葵芳指標甲廈一年跌價15% 買完發現「用不着」 知名建築公司輸「五球」離場

樓市動向
更新時間：11:05 2026-07-29 HKT
發佈時間：11:05 2026-07-29 HKT

近年金融科技業強勢崛起，惟傳統工程行業表現一般，有著名的建築公司去年在葵芳新都會廣場購入相連單位準備擴充，隨後發現舊址其實夠用，最後改變主意，帳面虧損529.2萬，幅度15%。業界人士指，非核心區商廈價格尚未見底。

面積4634方呎 作價2900萬

上址為葵芳新都會廣場第2座25樓1及12室，建築面積4634方呎，以2900萬易手，呎價6258元，賣方Long Faith Engineering Ltd（信隆工程有限公司），為著名建築工程公司，去年3月以3429.2萬掃入上址，作為自用，有見計劃趕不上變化，發現「用不着」，原本寫字樓已足夠使用，毅然沽貨離場，持資一年多帳面虧損529.2萬，幅度為15%。

葵芳新都會廣場第2座25樓1及12室，建築面積4634方呎，以2900萬易手，呎價6258元。
葵芳新都會廣場第2座25樓1及12室，建築面積4634方呎，以2900萬易手，呎價6258元。

事實上，信隆工程背景相當雄厚，曾是中國建築的合營公司，現為海興集團全資成員，擁有鋼結構工程專門承建商資格，在東莞及珠海更擁有逾 4 萬平方米的大型廠房。只能說大老闆處事果斷，發現買多了寧可「止蝕割肉」也不硬撐。

業界：非核心商廈價格未見底

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，雖然核心區甲廈需求殷切，惟非核心區仍然疲弱，價格仍然在尋底，過去一年間跌幅10%至15%，屬普遍現象。

尖沙咀星光行。
尖沙咀星光行。

早前，尖沙咀星光行兩個望地標鐘樓及維港海景的銀主，以2,700萬易手，市場消息透露，買家為知名的外籍貿易商人DHANDIA RAJIV JAIN，料購入物業作投資用途。

上址為星光行5樓506至512室，建築面積約5,991方呎，呎價4,506元。原業主為內地背景人士，於2022年12月以6,480萬購入，持貨僅3年半，帳面損手3,780萬，物業貶值逾58%。

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