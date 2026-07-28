新地環球匯商場命名Stage IGC 今年底試業

新地西九龍大型綜合發展項目環球匯（IGC）零售部分於今日命名為Stage IGC，發展商表示項目首階段將於今年第四季率先試業，而其餘樓層則會在明年第三季正式營運。

提供約240間店舖

新地 (銷售及租賃) 租務部副總經理鄺淮萱表示，項目樓高5層，總樓面面積逾60萬方呎，提供約240間店舖，面積由約數百至1萬方呎不等，呎租主要參考西九龍及尖沙咀一帶商場。項目以區內上班族、年輕家庭、高鐵及機鐵旅客以及藝術文化愛好者為主要客群。

新地西九龍大型綜合發展項目環球匯（IGC）零售部分於今日命名為Stage IGC，發展商表示項目首階段將於今年第四季率先試業。

鄺淮萱續指，項目地下樓層以香港特色美食作專區，面積約8萬方呎，提供約40間租戶，料除手信及藥妝店外，另提供不同品牌餐飲店。隨著瑞銀設於環球匯全新總部將於今年第四季啟用，為配合上班族需求，項目地下樓層將於今年年底率先展開試業，而其餘樓層則會在明年第三季正式營運。