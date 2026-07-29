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何文田ST. GEORGE'S MANSIONS分層戶2621萬沽 兩月錄8宗成交

樓市動向
更新時間：11:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-29 HKT

豪宅新盤銷情持續，信和及中電合作發展何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出2座2樓C室，面積764方呎，成交價2621萬，呎價34306元。

成交價2621萬

信和執行董事田兆源表示，ST. GEORGE'S MANSIONS連續兩日錄得成交，也是兩個月內第8宗成交；市場預期豪宅供應有限，對優質豪宅需求殷切，本地資金連番入市。項目全盤累售162伙，佔總單位數目逾9成，總套現逾118億，現時僅餘少量764方呎2房單位待售。

項目於本月售出3個單位，成交價介乎2621萬至9300萬，套現逾1.45億。其中項目3座全數單位及所有3房及以上戶型均於月內售罄，現時僅剩13伙2房單位待售。

受外國金融高才和專才歡迎

何文田加多利山的ST.GEORGE'S MANSIONS全盤累售162伙，總套現逾118億。
何文田加多利山的ST.GEORGE'S MANSIONS全盤累售162伙，總套現逾118億。

項目一直深受為市場追棒，不少為大家族大手買入，亦不乏看好加多利山租金回報投資者。除本地大家族外，項目亦甚受外國金融高才和專才歡迎，他們鍾情項目高尚地段及低密度環境等。據市場人士透露，有逾20組為同大手客購入兩伙或以上單位。

該盤合共提供175伙，標準單位則佔161伙，主打3房及4房大宅；由3座住宅大樓組成，住宅樓層約20層，每層涉2至3伙，戶型包括2至5房，面積764至3695方呎；另設14伙特色戶，其中5伙為頂層或相連特色單位，面積為3325至3695方呎。

其中最細面積單位為1座2樓C室，面積764方呎，附設露台及工作平台；而面積最大單位為2座23樓A室，面積3695方呎，5房連5套房間隔，屬特色戶，另連3301方呎天台。

海瑅灣II推135伙

另外，集團夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，將於7月30日以先到先得形式，推售135伙價單單位，戶型涵蓋1房至2房，主打2房戶型，面積介乎445至554方呎，計算發展商提供最高15%折扣優惠後，折實入場價684.5萬，折實呎價最低14826元，而1房單位全數折實售價低於600萬。

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