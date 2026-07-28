何文田ST. GEORGE'S MANSIONS分層戶2621萬沽

信和及中電合作發展的何文田加多利山的ST. GEORGE'S MANSIONS，今天沽出2座2樓C室，面積764方呎，成交價2,621萬元，呎價34,306元。

信和執行董事田兆源表示，ST. GEORGE'S MANSIONS連續兩日錄得成交，也是兩個月內第8宗成交；市場預期豪宅供應有限，因此對優質豪宅需求殷切，本地資金連番入市。項目全盤累售162伙，佔總單位數目逾9成，總套現逾$118億。現僅餘少量764平方呎兩房單位待售。

何文田加多利山的ST. GEORGE'S MANSIONS沽出2座2樓C室，面積764方呎，成交價2621萬元。

受外國金融高才和專才歡迎

項目一直深受為市場追棒，不少為大家族大手買入，亦不乏看好加多利山租金回報投資者。除本地大家族外，項目亦甚受外國金融高才和專才歡迎，他們鍾情項目的高尚地段及低密度環境，且位處精英學府區。據市場人士透露，有逾20組為同一客人購入兩伙或以上的大手交易。