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內地專才租柏傲莊高層 每呎82元創新高

樓市動向
更新時間：12:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：12:15 2026-07-28 HKT

踏入暑期租賃旺季，租務市場轉趨活動，並且帶動租金向上。美聯聯席區域經理詹毅揚表示，大圍柏傲莊3A座高層D室，面積299方呎，最新以每月2.45萬獲內地專才承租，呎租約達82元，創屋苑同類單位呎租新高。

中原高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸2座中層A室，面積325方呎，最新「零議價」以每月2.1萬租出，呎租約65元。新租客為內地家庭客，方便子女上學，遂決定租入單位。

中原首席分區營業經理陳韻兒表示，大埔白石角雲滙1期3座低層連平台戶，面積419方呎，議價後以每月2.05萬租出，呎租約49元。新租客為內地生，將於新學年來港升學，為方便上學決定租入單位，並且預先繳付一年租金，涉資約24.6萬。

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