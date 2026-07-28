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市建局紅磡項目截收7份標書 嘉華：屬難得市區海景地

樓市動向
更新時間：09:45 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:45 2026-07-28 HKT

市建局今年首個推出招標、紅磡庇利街及浙江街交界住宅項目正式截標，合共接獲7份標書，入標財團包括長實、新地、會德豐地產、嘉華、華懋、中國海外，以及嘉里夥拍信和及鷹君合組財團。綜合市場估值約41.28億至49.15億，每方呎樓面估值約6300至7500元。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，是次以獨資方式入標，認為項目屬難得的市區海景地，而且規模合理，短時間可到達附近的港鐵站，按市價入標競投。對於樓市走勢，雖然近期受暑假及世界盃影響，令成交量稍跌，相信之後會回升。

最少可提供約1200伙

上述項目地盤面積約8.18萬方呎，當中住宅可建總樓面約65.53萬方呎，預計最少可以提供約1200個住宅單位，連同8.19萬方呎非住宅樓面，整個項目可建總樓面約73.72萬方呎。綜合市場估值約41.28億至49.15億，每呎樓面估值約6300至7500元。項目今年5月截收意向時，合共接獲27份意向書。

市場消息指出，入標財團需向市建局自行提出「一口價」建議競投該項目，並價高者得。若售樓收益達133億，須按機制向市建局分紅，首12億分紅為20%，以項目住宅樓面上限約65.53萬方呎計算，即平均呎價約2.03萬便觸發分紅機制，其後分紅比例增至30%。

估值41.28億至49.15億

整個發展項目計劃將南面的建築物從庇利街往後移，以騰出一個面積約8181方呎的地面戶外共用空間，以連接毗鄰的海心公園及海濱長廊，提升土瓜灣內陸與海濱的連接及暢達性，並維持街道空氣流通及視覺通透性。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，考慮到項目地皮位於海旁，規模亦較大，投資額有機會超過100億，故入標以大型發展商及合組財團為主，最終接獲7份標書亦符合先前預計範圍。

萊坊大中華區估價執行董事及諮詢部主管方耀明認為，市場反應比預期中略為理想，現時發展商對於市中心地皮都挺有興趣，雖然地盤面積大，但周邊發展成熟，預計日後容易吸引買家。

市場消息指出，入標財團需向市建局自行提出「一口價」建議競投該項目，並以價高者得。若賣樓收益達133億元，須按機制向市建局分紅，首12億分紅20%，以該項目住宅樓面上限約65.53萬方呎計算，即平均呎價約2.03萬元便觸發分紅機制，其後分紅比例增至30%。

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