市建局庇利街/浙江街項目今截標 獲7財團競逐 嘉華：屬難得市區海景地

市建局今日為年內首個推出的住宅項目截標，為紅磡庇利街/浙江街項目，提供約1200伙。項目最終截收7份標書，入標財團包括長實、嘉華、中國海外等。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇說，是次獨資入標，項目屬難得的市區海景地，且規模合理，短時間可達附近的鐵路站，跟市價入標競投。對於樓市，認為近期因為暑假及世界盃影響，令成交量稍跌，相信之後會回升。

最少可提供約1,200個住宅單位

地盤面積約8.18萬方呎，當中住宅可建總樓面約65.53萬方呎，預計最少可提供約1,200個住宅單位，另有8.19萬方呎非住宅樓面，整個項目可建總樓面約73.72萬方呎。由於項目發展規模大，料以大型發展商競投為主。綜合市場估值約41.28億至49.15億元，每呎樓面估值約6,300至7,500元。

今年5月接獲27份意向書

項目今年5月接獲27份意向書，數目是近4年最少，事隔近2個月邀請發展商或財團入標，並於昨日正式截標。

市場消息指出，入標財團需向市建局自行提出「一口價」建議競投該項目，並以價高者得。若賣樓收益達133億元，須按機制向市建局分紅，首12億分紅20%，以該項目住宅樓面上限約65.53萬方呎計算，即平均呎價約2.03萬元便觸發分紅機制，其後分紅比例增至30%。