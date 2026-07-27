京東佳寶筲箕灣增據點 近12萬月租東大街巨舖 「一簽4年」撐民生區

本港超市行業向來是殺戮戰場，內地電商龍頭京東自去年8月完成收購本地「平民超市」佳寶後，便展開強勢擴張，一年間逆市加開10間分店，正式邁進逾100間據點的里程碑。新近動作包括以月租11.8萬進駐筲箕灣東大街一個巨舖，該舖自從長情租客遷出後，交吉一年半，京東佳寶食品「一簽4年」撐民生地段。

長情租客撤走 巨舖交吉一年半

是次新開張京東佳寶超市位於筲箕灣東大街159至167號地下2至3號舖，實用面積約2210方呎，呎租53元，前租客交通銀行，自2008年6月以月租10萬進駐，隨着銀行於2024年11月約滿撤走，該舖交吉近一年半，如今獲得京東佳寶接手。

月租11.8萬 重返15年前

回顧該舖位租金歷史，交通銀行於2011年及2014年續租時，月租分別加至12萬及14.4萬，隨後在舖市高峰期，微升至每月14.5萬，維持至約滿遷出，最新租金回落約18.6%，倒退至接近2011年、即15年前租金水平。

舊租客交通銀行2008年6月進駐，隨着銀行於2024年11月約滿撤走，該舖交吉近一年半，獲京東佳寶接手，較舊租減逾18%。（網上圖片）

有別於以往銀行習慣「3年一續」，京東佳寶是次一簽4年長約，展現出對該區民生消費前景信心。據了解，交通銀行撤離後，原先光顧該行的周邊大廈業主立案法團，部分已轉投同街的中國銀行。

街市吉舖增 平民超市迎人流

就區內消費環境，有筲箕灣街坊透露，近年街市生意大不如前，吉舖數量顯著增加，部分高檔貨源因缺乏買家而悄然引退，唯獨平價民生貨品仍有穩定客源。記者多次實地觀察發現，新開張的京東佳寶食品人流不俗，整體旺場程度可媲美同區惠康超市。

在內地各大電商巨頭中，京東攻港野心顯著。除了高調收購佳寶、布局民生超市外，近年豪購工廈、甲廈、酒店及學生宿舍，並將線下版圖全面延伸，首間大型實體綜合店於今年6月18日在灣仔灣景中心開業，並計劃未來3年內在港增設6至8間大型旗艦店。京東以「線上線下」實體布局，全方位深耕香港市場。

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