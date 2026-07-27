樓按市場下半年4大重點 港P第三季料續不變 按保宗數或創近11年新低｜曹德明
更新時間：06:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-27 HKT
上回筆者回顧上半年的樓按市況，展望下半年，筆者將作出以下預測：
1. 美息第三季料按兵不動 港P不變
近期美國通脹有所放緩，6月份美國消費者物價指數按月轉跌0.4%。新任聯儲局主席早前重申堅持2%的長期通脹目標，預計聯儲局第三季將按兵不動，並將觀察期至少延長至10月份。若未來通脹數據再度急劇飆升，聯儲局不排除有機會啟動一次「防禦性」加息，因此後續須密切注視通脹數據的走勢。
香港方面，若美聯儲繼續按兵不動，香港銀行最優惠利率（P）亦將維持不變，預計1個月HIBOR將持續在2厘至3厘之間反覆徘徊，即新造H按實際息率普遍維持在3.25厘水平。
2. 樓花按揭宗數下半年或追落後
受惠於早年政府放寬樓花按揭成數，根據經絡按揭轉介研究部的內部統計，上半年首次推售的新盤樓花中，大部分買家傾向採用即供付款方式，相關數字將於下半年陸續反映於樓花按揭登記，但預計下半年樓花按揭宗數有機會追落後，全年樓花按揭登記宗數達至約6,500宗，即與去年相若。
現樓按揭方面，預計下半年二手市場將繼續保持平穩，料全年現樓按揭登記可達至約78,000宗，較去年增加約兩成，挑戰近4年的全年新高。
3. 新取住宅按揭料增兩成 衝4年新高
下半年樓市預計將維持「量價齊穩」格局，銀行對住宅按揭業務將持續積極，不排除根據自身條件及公司策略，繼續調整按揭相關優惠，以爭取全年按揭業務。預計下半年住宅按揭市場將穩步上升，全年新取用住宅按揭宗數可達約58,000宗，較去年增加約兩成，挑戰近4年來的全年新高。
4. 新取按揭保險宗數全年料跌15%
受政府放寬按揭成數的影響，透過非按保借盡七成按揭的申請個案顯著增加，預計借盡七成按揭的佔比將持續維持高位。隨著按揭保險需求減少，預料未來按保宗數將在低位徘徊，預計全年新取用按保宗數約6,000宗，較去年全年減少約15%，即近11年來的全年新低。
曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁
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