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銅鑼灣伊利莎伯大廈1080萬易手 享單邊全海景 租金回報料3.6厘

樓市動向
更新時間：09:25 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:25 2026-07-26 HKT

中原分行高級資深分區營業經理翁梓軒表示，銅鑼灣伊利莎伯大廈A座低層3室，面積698方呎，享單邊全海景，最新以1,080萬易手，呎價15,473元。新買家為投資客，參考同類單位市值租金約3.2萬計，預計新買家可享約3.6厘租金回報。原業主於2015年以1100萬購入單位，帳面蝕讓20萬或1.8%。

沙田中心550萬成交

中原高級資深分區營業經理伍錦基指，沙田中心F座中層B室，面積347方呎，議價後以550萬成交，呎價約15,850元，呎價創同類單位2022年後新高紀錄。
 

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