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荃灣地皇廣場劏舖30萬拍出 持貨14年大幅貶值逾9成 著名鬧市「死場」 業主曾團結自救惟失敗

樓市動向
更新時間：09:56 2026-07-23 HKT
發佈時間：09:56 2026-07-23 HKT

曾由業主團結自救，惟最後未成功的荃灣地皇廣場，2樓其中一個銀主舖，建築面積約80方呎，搶高2倍以30萬拍出。

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地皇廣場雙號舖拍賣開價10萬

荃灣大河道地皇廣場2樓一個雙號舖，現址交吉，昨日透過忠誠拍賣行拍出，該劏舖建築面積約80方呎，開價僅10萬，結果被搶高2倍以30萬出，呎價約3750元。

該舖位曾於2012年12月以388.9萬成交，新買家於2013年4月借貸，惟去年斷供，舖位淪為銀主盤，按買入價計算，該舖位於14年間大幅貶值358.9萬元或約92%。

劏舖大王拆售套現 配套缺陷淪為死場

荃灣地皇廣場是香港著名的「劏舖死場」，回溯至2012年，人稱「劏舖大王」的地產投資者尹柏權，將商場改建為數百個蚊型舖位拆售，首日即沽出九成並成功套現約9億元。當年不少買家看好後市發展，曾有實用面積僅33平方呎的迷你舖位以逾400萬元成交，惟其後舖位價值出現極度嚴重的暴跌。

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地皇廣場雖坐落於荃灣大河道這類人流較旺的黃金地段，卻未能有效將周邊來往港鐵站的龐大人流轉化為商機。商場自2015年正式營運後隨即淪為「死場」，主因在於業權極度分散，加上場內基礎設施配套充滿缺陷。過往曾有批評指出其扶手電梯「有上無落」、大業主長期霸佔並封閉地下大堂空間，甚至連廣場旁的報紙檔也慘遭逼遷。

面對商場缺乏管理的困局，地皇廣場業委會成員亦曾於2016年成立「地皇之光管理有限公司」，以聯租方式自救，所收租金按舖價平分，一樓則改為食肆，希望吸引人流，一度令商場稍有起色。惟遇上新冠疫情、經濟環境轉差等因素，地皇廣場翻生宣告失敗。

將軍澳居屋流拍

另外，陳振聰已被頒令破產，其持有最後一個物業為將軍澳居屋被推出拍賣，將軍澳富麗花園1座頂層連天台相連戶，由陳振聰與妻子譚妙清以分權形形式持有，陳所持有的一半業權，昨日天以433萬推拍，惟單位並無買家競投，最終流拍收場。昨日拍賣現場只錄一宗成交。
 

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