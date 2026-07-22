愉景灣北項目准建6座住宅 總樓面達68萬呎

屋宇署5月合共批出13份建築圖則，港島3份、九龍4份及新界6份。除4項住宅及商住發展外，另有3項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。獲批住宅及商住發展圖則中，較矚目為愉景灣北新住宅項目，涉6座住宅總樓面達68萬方呎；赤柱一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，亦准興建樓面約7.4萬方呎的3層高住宅。

總樓面達68萬呎

香港興業愉景灣北新住宅項目獲批建築圖則，將興建6座住宅，其中4座樓高25層，另外2座樓高4層，總樓面面積達68萬方呎。資料顯示，上述項目位於愉景灣北，料坐落於新近命名的愉景灣意濤住宅項目滿．意附近。

神父宿舍預興建23伙豪宅單位

赤柱一級歷史建築瑪利諾神父宿舍，於2024年申請放寬地積比率及高限，之後於今年5月最新准興建3層高住宅，設1層地下層，樓面面積約7.4萬方呎。上述項目位於赤柱村道44號，地盤面積約8.2萬方呎。據悉，項目預計興建23伙豪宅單位，地下料作停車場之用。

漢口大廈准重建商住物業

另外，新世界或有關人士持有的尖沙咀漢口大廈，准重建為1幢樓高27層的商住物業，設1層地庫，提供住宅及酒店房間。項目總樓面面積約13.88萬方呎，其中約3.96萬方呎為住宅部分，餘下逾9.91萬方呎為商業部分。

翻查資料，項目地盤面積約1.16萬方呎，以地積比率約12倍發展。發展商於去年遞交新發展方案，將寫字樓樓面改為加入酒店元素，涉及99個酒店房間，住宅單位則提供約95伙。

此外，山頂金馬倫山道12號獲批建1座2層高，設1層地下層的住宅，樓面面積約7491方呎。據悉，該處原為一座名為Golden Peak的獨立屋，面積約5966方呎，早於1945年落成。