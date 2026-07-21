離島傳奇盤源登場 坪洲舊戲院開價僅830萬 荒廢37年 見證數十年光影與變遷

近日拍賣場上出現了具故事性與發展潛力的盤源，位處坪洲的「坪洲戲院」舊址全幢物業，由黃開基拍賣行推出，開價僅830萬，物業見證了離島數十年光影與變遷，在沉睡近37年後，終於迎來公開競投。

黃開基拍賣行發言人表示，坪洲圈仔街15號「遠東發展坪洲大廈」全幢，總建築面積達9760方呎，包括地下（1750方呎）、閣樓（1830方呎）、1樓（5080方呎）及2樓（1100方呎），以開拍價830萬計算，呎價僅約850元，將於7月29日拍賣。

附帶「太陽能」收益租約

值得留意的是，該物業屬無契樓，並以「交吉」兼「連約」出售。物業主體部分將交吉交付，而「連約」部分則為設於建築頂層的太陽能發電系統。根據天氣情況與季節變化，該發電系統每月可帶來約1.5萬至1.8萬的租金與發電收入，即時現金流回報。

在發展潛力方面，該地皮現時規劃為「住宅（甲類）」用途。除了作為住宅外，其條款允許極廣泛商業及社區用途。新買家可將物業改造為餐飲場所、醫療中心、學校、私人會所、展覽廳或宗教活動場地等。對於有興趣打造離島文青地標、藝文空間或特色商業項目的投資者而言，提供極大發揮與想像空間。

坪洲戲院由香港富商邱德根擁有的遠東發展有限公司設立，於1978年2月7日開幕。（《華僑日報》網上版截圖）

從光影盛世到活化新生

這座樓高4層、擁有499個座位的戲院，由遠東發展於1978年興建及揭幕，曾是坪洲島上唯一電影院，承載無數島民的青春與集體回憶。雖然後來因離島人口有限，僅營運9年便於1987年結業並一直荒廢，2023年開始，業主積極將大堂廉租予街坊舉辦音樂會、市集及獨立電影放映等文化活動，展現出強大的空間重塑潛力。

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