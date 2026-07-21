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細價屋苑連錄上車投資客承接 德福花園高層2房528萬售

樓市動向
更新時間：10:36 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:36 2026-07-21 HKT

整體樓市氣氛向好，購買力持續釋放，細價屋苑如九龍灣德福花園、長沙灣悅雅、沙田第一城、屯門叠茵庭及海麗花園等，連環錄上車客及投資者承接，並且以市價成交主導。

利嘉閣分行高級聯席董事李嘉輝表示，九龍灣德福花園H座高層5室，面積約517方呎，屬2房間隔，單位原以615萬放售，議價後最終以528.8萬成交，呎價約10228元，屬於市價成交。買家為同區上車客，而業主於2004年斥資約166萬購入上述單位，持貨至今轉售，帳面獲利逾362萬，期內單位升值近2.2倍。

九龍灣德福花園H座高層5室，面積約517方呎，屬2房間隔，議價後以528.8萬成交，呎價約10228元，屬於市價成交。
九龍灣德福花園H座高層5室，面積約517方呎，屬2房間隔，議價後以528.8萬成交，呎價約10228元，屬於市價成交。

中原分行資深分區營業經理蕭俊邦表示，屯門叠茵庭9座低層G室，面積381方呎，2房間隔，原以500萬放售，議價後以465萬成交，呎價12205元，屬市價水平。買家為同區上車客，而原業主於2023年以490萬買入單位，持貨約3年轉售，帳面蝕讓25萬，但因期間一直有租金收入，整體計算實際可獲利。

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悅雅1房連租約沽

與此同時，隨着租金持續上揚，投資客亦加快入市步伐。中原分行高級分行經理任展雄表示，長沙灣悅雅低層C室，面積238方呎，採1房間隔，連租約以435萬放售，直至近日租客遷出，最終以418萬沽出，呎價17563元，成交價創今年新高。買家為長線投資者，見單位售價400多萬，而且以單位市值租金每月約1.5萬計算，租金回報有望達4厘以上，因此決定入市。據了解，原業主於2018年以約472.8萬購入單位，持貨逾8年轉售，帳面蝕讓54.8萬，期內單位跌價12%。

祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門海麗花園2座低層A室，面積452方呎，最新以363.8萬易手，呎價約8049元，屬市場價成交。買家為區內投資者，因單位只需繳付100元印花稅，而且以單位現時市值租金每月約1萬計算，租金回報率達3.3厘，因此決定購入作收租用途。

利嘉閣分行首席聯席董事何億儂表示，沙田第一城5期48座高層E室，面積約284方呎，最新獲外區投資客以438萬承接，呎價約15423元，屬市價水平，若按單位現時市值租金每月約1.5萬計算，租金回報率約4.1厘。原業主於2014年以約365萬買入單位，帳面獲利約73萬或升值約20%。

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