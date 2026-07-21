Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ONE STANLEY洋房逾1.51億沽 呎價約4.5萬元

樓市動向
更新時間：10:10 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:10 2026-07-21 HKT

豪宅新盤大手交投不絕，赤柱超級豪宅ONE STANLEY昨以逾1.51億售出1座洋房；馬鞍山泓碧1間洋房由現時租客以1億買入。

呎價45288元連車位售出

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下ONE STANLEY 11號洋房透過招標形式以逾1.51億連車位售出，呎價達45288元。

ONE STANLEY 11號洋房透過招標形式以逾1.51億連車位售出，呎價達45288元。
ONE STANLEY 11號洋房透過招標形式以逾1.51億連車位售出，呎價達45288元。

洋房面積3336方呎，屬4房4套連前後花園及天台間隔，花園面積680方呎，天台面積737方呎。據悉新買家為企業家，經常在全球工作，多年來以數十萬租住九龍豪宅的洋房。

鄭智荣續指，項目至今已售出50伙，總成交金額逾54億。集團看好豪宅後市，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，並計劃於9月再度提升項目單位內部指引價。

泓碧8號屋成交價1億

碧桂園牽頭發展的馬鞍山泓碧新近售出8號屋，面積3336方呎，4房4套間隔，附連1558方呎花園、447方呎天台和421方呎平台等，單位連3車位以1億成交，呎價29976元。

值得一提的是，根據成交紀錄冊，買家為8號屋的現有住客，可獲樓價4.25%、即425萬印花稅現金回贈，該成交將於明年1月13日完成交易。

相關文章：天璽．海4房近7,100萬元沽

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
10小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
12小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
14小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
13小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
3小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
18小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
2026-07-19 21:00 HKT
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
19小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
22小時前
世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查。美聯社
世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查
足球世界
6小時前