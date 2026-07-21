ONE STANLEY洋房逾1.51億沽 呎價約4.5萬元

豪宅新盤大手交投不絕，赤柱超級豪宅ONE STANLEY昨以逾1.51億售出1座洋房；馬鞍山泓碧1間洋房由現時租客以1億買入。

呎價45288元連車位售出

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下ONE STANLEY 11號洋房透過招標形式以逾1.51億連車位售出，呎價達45288元。

ONE STANLEY 11號洋房透過招標形式以逾1.51億連車位售出，呎價達45288元。

洋房面積3336方呎，屬4房4套連前後花園及天台間隔，花園面積680方呎，天台面積737方呎。據悉新買家為企業家，經常在全球工作，多年來以數十萬租住九龍豪宅的洋房。

鄭智荣續指，項目至今已售出50伙，總成交金額逾54億。集團看好豪宅後市，預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，並計劃於9月再度提升項目單位內部指引價。

泓碧8號屋成交價1億

碧桂園牽頭發展的馬鞍山泓碧新近售出8號屋，面積3336方呎，4房4套間隔，附連1558方呎花園、447方呎天台和421方呎平台等，單位連3車位以1億成交，呎價29976元。

值得一提的是，根據成交紀錄冊，買家為8號屋的現有住客，可獲樓價4.25%、即425萬印花稅現金回贈，該成交將於明年1月13日完成交易。

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