中環雲明行成交呎價5500元 蘇豪區特色商廈較六年前疫市時低近70%

過往樓市暢旺時，想購買物色中環蘇豪區商廈單位絕不容易，區內優質商廈規模普遍較為「迷你」，且多由業主自用或有穩定租客長期承租，盤源罕有。然而今時不同往日，區內別具特色的商廈「雲明行」，最近錄一宗罕見買賣，一個約2000方呎全層單位，成交呎價低見5500元，較6年前疫市時還要低近70%。

上址為雲明行17樓全層單位(A室及B室)，建築面積共約2000方呎，以1100萬易手，呎價低見5500元，屬近20年來新低。雲明行以往「神龍見首不見尾」，買賣極少，對上一宗成交竟然要追溯至2020年12月，該廈16樓B室，建築面積約1000方呎，以1800萬易手，成交呎價高達1.8萬，當時是全民戴口罩的抗疫時間，價格居然企得硬淨，最新成交則下跌接近70%，幅度相當誇張。

中環雲明行17樓全層單位，以1100萬易手，呎價低見5500元。

原業主沙士後「低撈」有錢賺

雖然比較高位「大折讓」賣樓，不過，原業主早於2004年1月(2003年沙士後不久)以235萬購入，持貨22年帳面獲利865萬，仍然升值3.5倍。根據差估署數據，全港寫字樓價格從2004年至今平均大約只升了1.4倍，這位業主憑着「3.5倍」的戰績，輕鬆跑贏同行。

雲明行建於1978年，樓高23層，位於雲咸街46號及48號，亦是一幢隱藏版的「中環食堂」及潮流據點，匯聚畫廊、健身室及陳列室，1 樓還進駐了獲米芝蓮推介的正宗印度高級餐廳，另有一間極具特色的火鍋店。

提供辦公室及半零售單位

大廈距離中環港鐵站步行約7分鐘，該廈總建築面積約4.4萬方呎，提供辦公室、半零售及餐飲的單位。

在蘇豪區工作，堪稱是Work-Life Balance天花板體驗，沒有傳統金融區令人窒息的高壓感，只有滿滿異國風情。

午餐不是連鎖快餐或茶餐廳，而是多國菜供選擇，下樓走幾步就是大館和PMQ元創方，附近有壁畫街，小街道藏着藝術畫廊、獨立買手店，迎面走來世界各地潮人。